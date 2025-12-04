Ha ez bejön, 2027-től minden megváltozik Amszterdamban

Jó pár éve Amszterdam számít a legdrágább úti célnak Európában az idegenforgalmi adót tekintve. A városvezetés utoljára 2024. január 1-jétől emelte a turisztikai díjat, főként azért, hogy kezelni tudják a túlturizmus okozta problémákat, amelyek már annyira súlyossá váltak, hogy a helyiek pert is indítottak saját önkormányzatuk ellen.

Amszterdam egyelőre nem tudja legyőzni a túlturizmust / Fotó: Pixabay

Amszterdam így védekezik

Az utóbbi két évben az amszterdami szálláshelyeken megpihenő látogatóknak a korábbi 7 százalék helyett egységesen a napi szállásdíj 12 százalékát kell pluszban megfizetniük.

Ez egy átlagos szoba esetében azt jelenti, hogy a korábbi 15,25 euró, vagyis 5800 forint helyett most már 21,8 eurót, vagyis nagyjából 8300 forintot számolnak fel vendégéjszakánként.

Holland lapokra hivatkozva most azt írja a Drive, hogy Amszterdam újabb szigorítás bevezetését mérlegeli. A városvezetés akkor emelne tovább, ha a 2026-ra tervezett, a szállásokra vonatkozó országos áfaemelés sem bizonyulna elegendőnek ahhoz, hogy visszafogja a túlturizmust.

Ebben az esetben Hollandia 2026-tól jelentősen, a jelenlegi 9 százalékról 21 százalékra emeli a szállások áfáját. A kivételt mindössze a kempingek jelentik, ahol marad a 9 százalékos kulcs. Minden más szállástípus – a hotelektől az Airbnb-ken át a hostelekig – várhatóan drágulni fog.

Erre fordítanák a befolyó összegeket

Az indoklás szerint az ebből származó pluszbevétel hozzájárulhatna ahhoz, hogy Amszterdam belvárosa élhetőbbé váljon a helyiek számára, amelyet Barcelonához, Nápolyhoz és számos más európai nagyvároshoz hasonlóan szintén erősen érinti a lakhatási válság.

A pluszbevételt az önkormányzati ingatlanalapba irányítanák, hogy abból belvárosi ingatlanokat vásárolhasson a város, amelyek a helyiek mindennapjait szolgálnák.

A lépés egyébként beleillik Amszterdam korábban meghozott turizmusmérséklő intézkedéseibe: egy 2021-es törvény keretében

például évi 20 millióban szabták meg a turisták által elkölthető vendégéjszakák számát,

szigorítottak az Airbnb-típusú szálláshelyekre és a turistaüzletekre vonatkozó szabályozásokon,

korlátoztak a tengeri és folyami turistahajók számán

és az alkoholfogyasztási lehetőségeken is.

Mivel a város alapvetően a 2026-os áfaemelés sikeréhez szabja a potenciális emelést, nem tudni, hogy ténylegesen bevezetik-e a tervezetet. Ha igen, a törvény legkorábban 2027-től léphet majd érvénybe.