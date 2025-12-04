Ha ez bejön, 2027-től minden megváltozik Amszterdamban

Jó pár éve Amszterdam számít a legdrágább úti célnak Európában az idegenforgalmi adót tekintve. A városvezetés utoljára 2024. január 1-jétől emelte a turisztikai díjat, főként azért, hogy kezelni tudják a túlturizmus okozta problémákat, amelyek már annyira súlyossá váltak, hogy a helyiek pert is indítottak saját önkormányzatuk ellen.
Amszterdam így védekezik
Az utóbbi két évben az amszterdami szálláshelyeken megpihenő látogatóknak a korábbi 7 százalék helyett egységesen a napi szállásdíj 12 százalékát kell pluszban megfizetniük.
Ez egy átlagos szoba esetében azt jelenti, hogy a korábbi 15,25 euró, vagyis 5800 forint helyett most már 21,8 eurót, vagyis nagyjából 8300 forintot számolnak fel vendégéjszakánként.
Holland lapokra hivatkozva most azt írja a Drive, hogy Amszterdam újabb szigorítás bevezetését mérlegeli. A városvezetés akkor emelne tovább, ha a 2026-ra tervezett, a szállásokra vonatkozó országos áfaemelés sem bizonyulna elegendőnek ahhoz, hogy visszafogja a túlturizmust.
Ebben az esetben Hollandia 2026-tól jelentősen, a jelenlegi 9 százalékról 21 százalékra emeli a szállások áfáját. A kivételt mindössze a kempingek jelentik, ahol marad a 9 százalékos kulcs. Minden más szállástípus – a hotelektől az Airbnb-ken át a hostelekig – várhatóan drágulni fog.
Erre fordítanák a befolyó összegeket
Az indoklás szerint az ebből származó pluszbevétel hozzájárulhatna ahhoz, hogy Amszterdam belvárosa élhetőbbé váljon a helyiek számára, amelyet Barcelonához, Nápolyhoz és számos más európai nagyvároshoz hasonlóan szintén erősen érinti a lakhatási válság.
A pluszbevételt az önkormányzati ingatlanalapba irányítanák, hogy abból belvárosi ingatlanokat vásárolhasson a város, amelyek a helyiek mindennapjait szolgálnák.
A lépés egyébként beleillik Amszterdam korábban meghozott turizmusmérséklő intézkedéseibe: egy 2021-es törvény keretében
- például évi 20 millióban szabták meg a turisták által elkölthető vendégéjszakák számát,
- szigorítottak az Airbnb-típusú szálláshelyekre és a turistaüzletekre vonatkozó szabályozásokon,
- korlátoztak a tengeri és folyami turistahajók számán
- és az alkoholfogyasztási lehetőségeken is.
Mivel a város alapvetően a 2026-os áfaemelés sikeréhez szabja a potenciális emelést, nem tudni, hogy ténylegesen bevezetik-e a tervezetet. Ha igen, a törvény legkorábban 2027-től léphet majd érvénybe.
Hogy néznek ki a turisztikailag jelentős európai városok adói?
Bár a legmagasabb idegenforgalmi adót kétségtelenül Amszterdamban szedik, védekezésül több nagyváros is emelt rajta az utóbbi időben. Hasonlóan magas a díj Párizsban és Barcelonában, vagy Rómában, ahol a plusz teher önmagában is érezhető már egy pár napos kiruccanás esetén is. Valamivel kedvezőbb, közép-felső szinten található Berlin, ahol 7,5 százalék az idegenforgalmi hozzájárulás, míg, ehhez képest Budapest 4 százalékos városi adója jelenleg inkább a lisszaboni, prágai szinthez áll közel, vagyis az adóterhelés oldaláról továbbra is olcsó nagyvárosi desztinációnak számít.
Több felmérés is a felkapott úti célok közé választotta az utóbbi időben Budapestet, amelyet hangulata, fürdőkultúrája, programajánlatai és az itt tapasztalható biztonság mellett kedvező árainak is köszönhet. Ahogy a friss számok is mutatják, Budapesten egyelőre felfutóban van a vendégforgalom, de a túlturizmus jelei néha már megmutatkoznak. A Radical Storage egy felmérést készített az idei nyáron a világ öt legkiábrándítóbb turisztikai látványosságról, 95 352 látogató értékelését elemezve.
A megkérdezettek értékelése alapján az utazók által amúgy igen kedvelt Széchenyi Gyógyfürdő is felkerült a listára, amelynek egyik okaként a zsúfoltságot jelölték meg a látogatók. A budapesti fürdőhelyzetet egyébként nem könnyíti meg, hogy ősszel, felújítás miatt bezárt a főváros második leglátogatottabb intézménye, a külföldiek által is különösen kedvelt Gellért Gyógyfürdő. Így sajnos jó időre várhatóan marad a zsúfoltság a Széchenyiben és a többi fővárosi történelmi fürdőben a hazai és külföldi vendégek szomorúságára.