A leggazdagabb magyar család, Val Kilmer vagyona, meghökkentő dolgok az ATM-ekben

A vagyon és készpénz körül forognak azok a cikkek, melyekre az Origo Gazdaság rovat tartalmai közül a legtöbben kíváncsiak voltak idén áprilisban. A legtöbb olvasót az egykor leggazdagabb, mára viszont szinte feledésbe merült magyar família, a Sina család története érdekelte. Sokan voltak arra is kíváncsiak, mekkora vagyont hagyott hátra az idén meghalt filmsztár, Val Kilmer. S sok olvasót érdekelt az az összeállításunk is, melyből kiderült: mire használják (egyáltalában nem rendeltetésszerűen) még sokan az ATM berendezéseket.
Április: letűnt a leggazdagabb magyar család
A Sina család egykor nemcsak Magyarország, hanem az egész közép-európai régió legvagyonosabb családja volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején még a bécsi udvarban is tisztelték a Sinákat, lévén tudták, hogy Magyarország autonómiájához szükség van a helyi pénzemberek támogatására.
A Sina család részt vett a Tisza történelmi jelentőségű szabályozásának finanszírozásában is, és mivel még a média is a kezükben volt a fontosabb folyóiratok révén, annak hírverésében is. Azonban az unoka, Sina Simon már egyre kevesebb sikert könyvelhetett el. Rendre rossz döntéseket hozott az üzleti életben, és a családi vagyon egyre inkább apadt. A fiatalember nem látta be, hogy egyszer véget ér a felhalmozott gazdagság. Lányait ugyan sikerült viszonylag jó családokhoz beházasítania, azonban a szélhámosok többnyire csak a Sina-vagyonra pályáztak, amiből folyamatosan csak kevesebb lett.
A 19. század végére, a 20. század elejére a professzionális bankok kiszorították a magánkézben lévő hitelezőket, így a Sinák bevételi forrásai is megszűntek, amelyek még az utolsó pillanatig is a túlélést jelentették számukra.
A család neve pedig szinte teljesen a feledésbe merült. Cikkünket a Sina családról ide kattintva nyithatja meg.
Ingatlanokat és készpénzt is hátrahagyott Val Kilmer
Az 1990-es évek hollywoodi sikerfilmjeinek egyik sztárja, Val Kilmer, tüdőgyulladásban halt meg idén. Az egykor filmenként több millió dolláros gázsit kapó sztár meggyengyült egészségi állapota miatt egy ideje szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, de még 2022-ben is 400 000 dollárt fizettek neki azért, hogy a Top Gun 2.-ben eljátssza Jégember szerepét, akinek a film kész változatában csak egy röpke felbukkanás jutott.
Bár válásakor vagyona jelentős részét fel kellett osztani, így is kb. 10 millió dollárt és több ingatlant hagyott örököseire.
Bevásárlólistát is találtak már ATM-ben
A bankok és az ATM-ek üzemeltetői néha elképesztő dolgokat találnak ezekben az eredendően készpénzfelvételre szolgáló berendezésekben. Áprilisban a rovat harmadik legolvasottabb cikkében összegyűjtöttük, miket hagytak bankjegykiadó automatákban az ügyfelek:
- aprópénzt – bármilyen devizanemben, sőt, még lejárt bankjegyeket és régi pengőket is;
- gémkapcsot, apró fém tárgyakat;
- befőttes gumit, hajgumit;
- bevásárlólistát, újságpapírt, borítékot;
- ...és még sok egyebet.
Cikkünket ide kattintva nyithatja meg!