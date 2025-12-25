A leggazdagabb magyar család, Val Kilmer vagyona, meghökkentő dolgok az ATM-ekben

A vagyon és készpénz körül forognak azok a cikkek, melyekre az Origo Gazdaság rovat tartalmai közül a legtöbben kíváncsiak voltak idén áprilisban. A legtöbb olvasót az egykor leggazdagabb, mára viszont szinte feledésbe merült magyar família, a Sina család története érdekelte. Sokan voltak arra is kíváncsiak, mekkora vagyont hagyott hátra az idén meghalt filmsztár, Val Kilmer. S sok olvasót érdekelt az az összeállításunk is, melyből kiderült: mire használják (egyáltalában nem rendeltetésszerűen) még sokan az ATM berendezéseket.

Április hónapban az egykor leggazdagabb magyar családról, a mára elfeledett Sina famíliáról szóló cikkünk érdekelte a legtöbb olvasót (a kép a fővárosról készült, valamikor a 19. század végén)

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Április: letűnt a leggazdagabb magyar család

A Sina család egykor nemcsak Magyarország, hanem az egész közép-európai régió legvagyonosabb családja volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején még a bécsi udvarban is tisztelték a Sinákat, lévén tudták, hogy Magyarország autonómiájához szükség van a helyi pénzemberek támogatására.

A Sina család részt vett a Tisza történelmi jelentőségű szabályozásának finanszírozásában is, és mivel még a média is a kezükben volt a fontosabb folyóiratok révén, annak hírverésében is. Azonban az unoka, Sina Simon már egyre kevesebb sikert könyvelhetett el. Rendre rossz döntéseket hozott az üzleti életben, és a családi vagyon egyre inkább apadt. A fiatalember nem látta be, hogy egyszer véget ér a felhalmozott gazdagság. Lányait ugyan sikerült viszonylag jó családokhoz beházasítania, azonban a szélhámosok többnyire csak a Sina-vagyonra pályáztak, amiből folyamatosan csak kevesebb lett.

A 19. század végére, a 20. század elejére a professzionális bankok kiszorították a magánkézben lévő hitelezőket, így a Sinák bevételi forrásai is megszűntek, amelyek még az utolsó pillanatig is a túlélést jelentették számukra.

A család neve pedig szinte teljesen a feledésbe merült. Cikkünket a Sina családról ide kattintva nyithatja meg.

Ingatlanokat és készpénzt is hátrahagyott Val Kilmer

Az 1990-es évek hollywoodi sikerfilmjeinek egyik sztárja, Val Kilmer, tüdőgyulladásban halt meg idén. Az egykor filmenként több millió dolláros gázsit kapó sztár meggyengyült egészségi állapota miatt egy ideje szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, de még 2022-ben is 400 000 dollárt fizettek neki azért, hogy a Top Gun 2.-ben eljátssza Jégember szerepét, akinek a film kész változatában csak egy röpke felbukkanás jutott.