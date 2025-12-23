Hipermodern aquapark épül egyik vidéki nagyvárosunkban

A M Á S Design Kft. tervezheti meg Pécs új vizes kikapcsolódási és sportközpontját, az Aquapark épületegyüttesét, amelyhez alvállalkozóként több további céget is bevon. A teljes tervezési közbeszerzés értéke mintegy nettó 1,878 milliárd forint, ebből ennek a projektelemnek az értéke mintegy 1,164 milliárd forintra rúg. Az elvégzendő feladat többrétegű: a Pécs déli részén található Tüskésréten található beruházási területről kifejezetten részletes felmérési tervet (geodéziát, vagy akár 3D szkennelt modellt) szükséges készíteni.
Több lépcsőben valósul meg az Aquapark épületegyüttese
Az építtető pécsi önkormányzat a projektet több ütemben kezeli. Az első ütemben a beruházási célterület közlekedési létesítményeinek és zöldfelületeinek rendezése mellett az aquapark és a sportuszoda építése valósul meg. A Magyar Építők hozzáteszi: a két létesítményt úgy kell kialakítani, hogy építésük és későbbi üzemeltetésük összehangolható legyen.
A második ütem a szálloda épületét foglalhatja magába, de a tervpályázatban eredetileg szereplő multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása fenntarthatósági szempontból nem indokolt. Amennyiben a beruházási célterületen további funkciók kialakítására nyílik lehetőség, az egy későbbi, harmadik ütemben történhet meg. Ebben a fázisban valósulhat meg például egy kalandpark is.
Az aquaparkról egyelőre csak hozzávetőleges számokat közöltek a közbeszerzési dokumentációban:
- a nyitott medencetér vízfelülete 3000-4500 négyzetméter lesz, melyből 150-250 négyzetméter télen is üzemeltethető lehet;
- a zárt medencetér vízfelülete 950-1200 négyzetméter lesz;
- a vízicsúszdák számát 15 és 22 közé tervezték, amiből legalább 4 télen is használható lesz;
- valamint maximum 300 négyzetméternyi szaunáknak elkülönített területnek is szerepelnie kell majd a kiviteli tervekben
Megőrzik a Tüskésrét megszokott világát
A 180–220 szobás hotelt az aquaparktól lehetőleg minél távolabb kell elhelyezni a terveken, ugyanakkor a két létesítmény között fedett összeköttetést kell biztosítani.
A M Á S Design honlapján elérhető leírás szerint pályaművük alapeleme, hogy
a programban igényelt nagyléptékű épületek minél kevésbé változtassák meg a Tüskésrét megszokott, nyugodt világát.
A kompozíció alapeleme egy földszintes belső gyűrű, amely a megérkezésen és az egyes funkciók közti átjáráson kívül éttermeknek, jegypénztáraknak, üzleteknek és konferenciateremnek is helyet ad. A gyűrű fontos eleme a középső, nyitott tér, amely egy erdős kertet tartalmaz.
Mivel a területnek jelenleg csak egy közúti kapcsolata van, ezért a városi úthálózathoz való bekötést is meg kell oldani – beleértve a kerékpárutakat és a járdákat is.