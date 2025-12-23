Hipermodern aquapark épül egyik vidéki nagyvárosunkban

A M Á S Design Kft. tervezheti meg Pécs új vizes kikapcsolódási és sportközpontját, az Aquapark épületegyüttesét, amelyhez alvállalkozóként több további céget is bevon. A teljes tervezési közbeszerzés értéke mintegy nettó 1,878 milliárd forint, ebből ennek a projektelemnek az értéke mintegy 1,164 milliárd forintra rúg. Az elvégzendő feladat többrétegű: a Pécs déli részén található Tüskésréten található beruházási területről kifejezetten részletes felmérési tervet (geodéziát, vagy akár 3D szkennelt modellt) szükséges készíteni.

Az aquapark-sportuszoda látványterve

Fotó: Modulárt Kft.

Több lépcsőben valósul meg az Aquapark épületegyüttese

Az építtető pécsi önkormányzat a projektet több ütemben kezeli. Az első ütemben a beruházási célterület közlekedési létesítményeinek és zöldfelületeinek rendezése mellett az aquapark és a sportuszoda építése valósul meg. A Magyar Építők hozzáteszi: a két létesítményt úgy kell kialakítani, hogy építésük és későbbi üzemeltetésük összehangolható legyen.

A második ütem a szálloda épületét foglalhatja magába, de a tervpályázatban eredetileg szereplő multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása fenntarthatósági szempontból nem indokolt. Amennyiben a beruházási célterületen további funkciók kialakítására nyílik lehetőség, az egy későbbi, harmadik ütemben történhet meg. Ebben a fázisban valósulhat meg például egy kalandpark is.

Az aquaparkról egyelőre csak hozzávetőleges számokat közöltek a közbeszerzési dokumentációban:

a nyitott medencetér vízfelülete 3000-4500 négyzetméter lesz, melyből 150-250 négyzetméter télen is üzemeltethető lehet;

a zárt medencetér vízfelülete 950-1200 négyzetméter lesz;

a vízicsúszdák számát 15 és 22 közé tervezték, amiből legalább 4 télen is használható lesz;

valamint maximum 300 négyzetméternyi szaunáknak elkülönített területnek is szerepelnie kell majd a kiviteli tervekben

Megőrzik a Tüskésrét megszokott világát

A 180–220 szobás hotelt az aquaparktól lehetőleg minél távolabb kell elhelyezni a terveken, ugyanakkor a két létesítmény között fedett összeköttetést kell biztosítani.

A M Á S Design honlapján elérhető leírás szerint pályaművük alapeleme, hogy

a programban igényelt nagyléptékű épületek minél kevésbé változtassák meg a Tüskésrét megszokott, nyugodt világát.

A kompozíció alapeleme egy földszintes belső gyűrű, amely a megérkezésen és az egyes funkciók közti átjáráson kívül éttermeknek, jegypénztáraknak, üzleteknek és konferenciateremnek is helyet ad. A gyűrű fontos eleme a középső, nyitott tér, amely egy erdős kertet tartalmaz.