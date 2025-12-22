Elrabolták a saját országuk aranyát: 3 tonnát kell visszaadnia Mali kormányának

Hírlevél
A mali vezetésnek vissza kell szolgáltatnia a Barrick bányaipari vállalat számára azt a 3 tonna aranyat, amit még januárban szállítottak el a cég egyik jelentős aranybányájából. Az akciófilmbe illő katonai rajtaütés jogszerűségét a kanadai vállalat már akkor vitatta, és visszakövetelte a hatalmas aranykészletet, amit az országot irányító katonai junta állítólag egy biztonságos trezorban tárol.
aranykatonai juntabánya

Vissza kell szolgáltatnia az országot irányító katonai kormányzatnak azt a három tonna, nagyjából 400 millió dollárt (nagyjából 136 milliárd forint) érő aranykészletet, amit még januárban szállítottak el katonai helikopterekkel a kanadai Barrick vállalat Loullo-Gounkoto nevű bányakomplexumából, az egyre jelentősebb mali nemesfém-kitermelés fellegvárából. A döntést egy mali bíró hozta meg. Nem ez volt az egyetlen alkalom idén, amikor a katonai junta vitatható módon vette át az ellenőrzést értékes nyersanyagkészlet felett: miként az Origo megírta, nyáron szintén helikoptereket küldtek egy bányaterületre, akkor 1 tonna aranyat zabráltak el.

A mali kormányzatnak vissza kell szolgáltatnia Barrick bányájából még januárban elszállított 3 tonna aranyat (illusztráció)
A mali kormányzatnak vissza kell szolgáltatnia Barrick bányájából még januárban elszállított 3 tonna aranyat (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Visszajár a 400 millió dollárnyi arany, igaz, ehhez megállapodás kellett

Az akkor még katonai juntaként működő kormányzat a bányavállalattól elkobzott aranyat közlése szerint egy banktrezorban őrzi az ország fővárosában, Bamakóban. A januárban végrehajtott lefoglalásra a parancsot Mali új bányászati ​​törvénykönyve alapján adták ki, melynek célja, hogy a katonai kormányzat megerősítse az állam részesedését a kitermelői bevételekből. Miként megírtuk, az akciót júliusban újabb követette, nem sokkal azután, hogy Assimi Goita hivatalosan is az ország új elnöke lett, azután, hogy katonai vezetőként gyakorlatilag 2021 óta de facto irányította az országot.

Az arany a mali nemzetgazdaság egyik pillére, és az ország exportjának több mint 70 százalékát teszi ki.

A Barrick és a mali vezetés vitája a kiteremlés feltételeiről, jogdíjairól, a bevételekről évekre nyúlik vissza. Az Africanews a hír kapcsán arról ír, hogy a feleknek több hónapon át tartó tárgyalások után sikerült egyezségre jutniuk. A cég vállalja, hogy folytatja a kiteremelést a területen, a bányászati ​​komplexum januárban kinevezett ideiglenes vagyonkezelője pedig a kormányzati közlés szerint még idén visszaadja a Loullo-Gounkoto feletti irányítást Barricknak. A bányában a vállalat 80, a mali kormányzat 20 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A megállapodás értelmében a Barrick beleegyezett abba is, hogy 437 millió dollárt fizet kártérítés jogcímen azért, mert korábban nem tett eleget az új bányászati törvényvek alapján az állam felé keletkező pénzügyi kötelezettségeinek. Egyben vállalta, hogy visszavonja a Mali országa elleni választottbírósági keresetét. A kormányat pedig vállalta, hogy visszavonja a vádakat a cég ellen a bányászati törvények megsértése miatt, és szabadon engedi azt a négy alkalmazottat, akiket még a feltételezett jogsértésekkel összefüggésben vettek őrizetbe.

Mali országa komoly kihívásokkal küzd jelenleg is, a szélsőséges iszlamisták közvetlen fenyegetést jelentenek a fővárosra, Bamakóra is. Nemrég blokádokat állítottak fel a bamakói utak körül, amikkel az üzemanyag-ellátást kívánták akadályozni. Ezek a körülmények például az Egyesült Államokat is óvatosságra intik az országgal kapcsolatban, Donald Trump elnök a beutazási tilalmat Malira vonatkozóan is kiterjesztette nemrég.

 

