Fáj az orosz olaj hiánya, de az arannyal most még jobban áll Szerbia

A bányaipari hírek talán nem tűnnek különösebben érdekfeszítőnek, noha azok gyakran fontos nyersanyagok ellátási vonatkozásaival foglalkoznia. Különösen igaz ez az arany esetében, mely nem csak egyes elektronikai eszközök gyártásában fontos, hanem a pénzpiacok számára sem közömbös annak rendelkezésre állása - a jegybankokról már nem is beszélve. Most Szerbiából érkezett egy aranybányászati hír: a területre kutatási joggal bíró DPM Metals vállalat friss megvalósíthatósági tanulmánya jelentősen javított az érték- és termelési kilátásokon a kelet-szerbiai elhelyezkedésű Čoka Rakita aranyprojekt esetében.

A korábbinál jobb paraméterekkel adtak ki frissített jelentést egy szerbiai aranybányáról (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Akár több milliárd dollárra is nőhet az aranyprojekt értéke

Ezen új számításo alapkján A projekt nettó jelenértéke (azaz a jövőbeni pénzáramlásból levonva a kezdeti befektetési értékeket) 1 900 dolláros unciánkénti aranyár mellett 782 millió dollárra nőtt. A 2024-es előzetes tanulmány 735 millió dolláros nettó jelentértéket prognosztizált. Csakhogy az alany ára történelmi magasságokba emelkedett, ami azt jelenti, hogy az aranybánya-projekt a korábbiaknál jobb megtérülési mutatókat képviselhet:

ha 3 500 dolláros aranyárral számo a vállalat, akkor a fenti mutatónál az összeg már 2,2 milliárd dollár, azaz mintegy 740 milliárd forint.

A Mining.com beszámolója szerint a korábban kiadott becsléstől eltérően, mely tíz év alatt 1,2 millió uncia aranyra vonatkozott, a területről több, 1,32 millió uncia arany nyerhető ki. A teljes megmozdítandó kőzet tömege 7,34 millió tonna.

A bánya kivitelezése 2027-ben indulhat, a termelés 2029 első felében kezdődhet.

A projekt induló beruházási költsége 448 millió dollárra emelkedett, de a vállalat szerint ez továbbra is a finanszírozható kereten belül marad.

A lelőhely Belgrádtól 160 km-re található és mintegy 7,34 millió tonna ércet tartalmaz, tonnánként 6,44 gramm átlagos aranytartalommal.

Környezetvédelmi vita a bányaprojekt körül

A tervezett aranybányászati projekt ugyanakkor helyi tiltakozásokat váltott ki: civil szervezetek az Európa Tanácshoz fordultak a lehetséges talaj- és vízszennyezés miatt. Nem ez az első alkalom, hogy egy fontos ipari beruházás heves vitákat vált ki az országban a beruházást annak gazdasági jelentősége miatt támogatók, illetve azt környezetvédelmi megfontolások miatt ellenzők között. Miként megírtuk, a világ egyik legnagyobb bányaipari vállalata, a Rio Tinto lítiumbányája szintén erős indulatokat váltott ki. Abban a projektben akkora mennyiségű nyersanyag kitermeléséről lehet szó, mely alapjaiban változtathatja meg az elektromos átálláshoz nélkülözhetetlen anyag európai ellátását.