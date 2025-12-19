Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

A legfrissebb kutatás szerint változik a választói akarat – mutatjuk a számokat

árréscsökkentés

Kemény fellépést jelentett be a kormány, befellegzett az áremelő boltoknak

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor még márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. A cél az volt, hogy véget vessenek az indokolatlan túlárazásnak, ezért folytatódott az árréscsökkentési intézkedéssorozat; hamarosan a háztartási cikkekre is kiterjesztették azt. Az intézkedések betartását a hatóságok azóta is szigorúan ellenőrzik, az eredményeket tekintve pedig jól látható, hogy az árréscsökkentésekkel rengeteg pénzt hagytak a fogyasztók zsebében.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A családok és a nyugdíjasok indokolatlan áremelésektől való védelme érdekében a kormány 2026. február 28-ig meghosszabbította az árrésscsökkentést, valamint idén december 1-jei hatállyal további 13 termékre kiterjesztette azt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször megerősítette, hogy az áremelés elleni intézkedések sikeresek, és ugyanez derül ki a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálataiból, valamint az online Árfigyelő adataiból is.

Folytatódik a harc az indokolatlan áremelés ellen. (illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Folytatódik a harc az indokolatlan áremelés ellen (illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Folytatódik a harc az indokolatlan áremelés ellen

Nagy Márton friss Facebook-bejegyzéséből kiderül: mindenkivel betartatják az áremelések elleni intézkedéseket. A fogyasztóvédők eddig 4038 hatósági ellenőrzést végeztek, amelyek közül 3164 db ellenőrzés élelmiszerüzletekre, 874 ellenőrzés pedig drogériákra vonatkozott - írta.

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban tapasztalható piaci folyamatokat, illetve a kereskedelem szereplőinek piaci magatartását a magyar fogyasztók védelme érdekében. Valamint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) is fokozott ellenőrzésekkel és célzott intézkedésekkel lép fel az árdrágítás ellen. Az NKFH a magyar családok védelme és a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében kiemelt figyelemmel kíséri az árak alakulását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!