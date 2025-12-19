Kemény fellépést jelentett be a kormány, befellegzett az áremelő boltoknak

A családok és a nyugdíjasok indokolatlan áremelésektől való védelme érdekében a kormány 2026. február 28-ig meghosszabbította az árrésscsökkentést, valamint idén december 1-jei hatállyal további 13 termékre kiterjesztette azt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször megerősítette, hogy az áremelés elleni intézkedések sikeresek, és ugyanez derül ki a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálataiból, valamint az online Árfigyelő adataiból is.

Folytatódik a harc az indokolatlan áremelés ellen (illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Folytatódik a harc az indokolatlan áremelés ellen

Nagy Márton friss Facebook-bejegyzéséből kiderül: mindenkivel betartatják az áremelések elleni intézkedéseket. A fogyasztóvédők eddig 4038 hatósági ellenőrzést végeztek, amelyek közül 3164 db ellenőrzés élelmiszerüzletekre, 874 ellenőrzés pedig drogériákra vonatkozott - írta.

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban tapasztalható piaci folyamatokat, illetve a kereskedelem szereplőinek piaci magatartását a magyar fogyasztók védelme érdekében. Valamint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) is fokozott ellenőrzésekkel és célzott intézkedésekkel lép fel az árdrágítás ellen. Az NKFH a magyar családok védelme és a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében kiemelt figyelemmel kíséri az árak alakulását.