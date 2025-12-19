Az alacsony árakért itt érdemes böngészni: a karácsony előtti utolsó napokban is sokat lehet spórolni az Árfigyelővel

A Gazdasági Versenyhivatal – a Kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc, összesen 1799 üzletében.

Az Árfigyelő rendszer már milliárdokat spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül (illusztráció)

Fotó: Pexels

Az Árfigyelő rendszer már milliárdokat spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek – amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében.

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10%-ponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer a 2023/24-es téli hónapokban közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül.

Ehhez járul hozzá az is, hogy

az árrésstop intézkedés március 17-i hatályba lépése óta, az érintett termékkategóriák nagy többségében csökkentek az árak az online Árfigyelő adatai szerint.

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban tapasztalható piaci folyamatokat, illetve az élelmiszer-kereskedelem szereplőinek piaci magatartását a magyar fogyasztók védelme érdekében. A nemzeti versenyhatóság arra is nagy figyelmet fordít, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés az érintett piaci szereplők között. A GVH jelenleg is több eljárást folytat élelmiszer-kiskereskedelmi cégekkel szemben, tiltott árrögzítés, illetve megtévesztő reklámozás gyanújával.