Újabb élelmiszerek árai csökkentek, mutatjuk a listát!

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek - idézi fel közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) annak kapcsán, hogy december 1-jétől az árréscsökkentés újabb termékekre is kiterjed.

December 1-jétől újabb élelmiszerekkel bővült az árréscsökkentéssel érintett termékek köre (illusztráció)

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

13 új termék az árréscsökkentési listán

A kormány a magyar emberek pártján áll, ezért a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat támogató programok, lakhatást segítő intézkedések, és adócsökkentések mellett határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben – írja az NGM. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, amelyet második lépésként 2025. december 1-jétől az alábbi 13 élelmiszer termékkörre is kiterjesztett:

marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertés májas és sertésmájkrém,

sajtkrém, kenhető sajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika, és

bébiétel.

A zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön.

Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.

A kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.

Spórolást jelent az árréscsökkentés bevezetése

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

Az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben.

A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései jelentősen hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez, ezáltal erősítve a gazdasági növekedést – összegzi az NGM.