Újabb élelmiszerek árai csökkentek, mutatjuk a listát!

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek - idézi fel közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) annak kapcsán, hogy december 1-jétől az árréscsökkentés újabb termékekre is kiterjed.
13 új termék az árréscsökkentési listán
A kormány a magyar emberek pártján áll, ezért a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat támogató programok, lakhatást segítő intézkedések, és adócsökkentések mellett határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben – írja az NGM. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, amelyet második lépésként 2025. december 1-jétől az alábbi 13 élelmiszer termékkörre is kiterjesztett:
- marha-fehérpecsenye,
- marhafelsál,
- sertés májas és sertésmájkrém,
- sajtkrém, kenhető sajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejes káposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika, és
- bébiétel.
A zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön.
Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.
Spórolást jelent az árréscsökkentés bevezetése
A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.
Az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben.
A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései jelentősen hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez, ezáltal erősítve a gazdasági növekedést – összegzi az NGM.
Kapcsolódó aktualitás ehhez, hogy szintén december 1-jétől hatályos az az intézkedés, aminek alapján mostantól április 30-ig SZÉP-kártyával is lehet fizetni a hideg élelmiszerért. Ennek részleteit itt találja.