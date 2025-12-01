Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

árréscsökkentés

Újabb élelmiszerek árai csökkentek, mutatjuk a listát!

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik a kormány árréscsökkentési intézkedéssorozata: a családok és a nyugdíjasok indokolatlan áremelésektől való védelme érdekében a kormány 2026. február 28-ig meghosszabbította az árrésscsökkentést, valamint idén december 1-jei hatállyal további 13 termékre kiterjesztette azt. Az intézkedés eredményeként a magyar emberek további élelmiszer termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
árréscsökkentésmájkrémcsaládbébiétel

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek - idézi fel közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) annak kapcsán, hogy december 1-jétől az árréscsökkentés újabb termékekre is kiterjed.

Február végéig biztosan velünk marad az árréscsökkentés, az intézkedésnek nem csak gazdasági hatásai vannak Fotó: MTI/Balogh Zoltán
December 1-jétől újabb élelmiszerekkel bővült az árréscsökkentéssel érintett termékek köre (illusztráció)
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

13 új termék az árréscsökkentési listán

A kormány a magyar emberek pártján áll, ezért a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat támogató programok, lakhatást segítő intézkedések, és adócsökkentések mellett határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben írja az NGM. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, amelyet második lépésként 2025. december 1-jétől az alábbi 13 élelmiszer termékkörre is kiterjesztett:

  • marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertés májas és sertésmájkrém,
  • sajtkrém, kenhető sajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejes káposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma,
  • zöldpaprika, és
  • bébiétel.

A zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön.

Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.

A kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.

Spórolást jelent az árréscsökkentés bevezetése

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. 

Az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben.

A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései jelentősen hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez, ezáltal erősítve a gazdasági növekedést összegzi az NGM.

Kapcsolódó aktualitás ehhez, hogy szintén december 1-jétől hatályos az az intézkedés, aminek alapján mostantól április 30-ig SZÉP-kártyával is lehet fizetni a hideg élelmiszerért. Ennek részleteit itt találja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!