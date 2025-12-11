Brüsszel beáldozná az árrésstopot is az ukrajnai háború finanszírozásáért

Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel a multik pártján áll. A brüsszeli bizottság most az árrésstopot támadta meg, azt az intézkedést, amely a multik indokolatlan áremeléseit fékezte meg, és érezhetően levitte az árakat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az Európai Bizottság bejelentésére reagálva.

NGM: Az árrésstop működik. / Fotó: MTI/Ruprech Judit

Negyedével lettek olcsóbbak az árrésstop hatására az érintett termékek

Mint írják: az árréscsökkentés működik – az érintett

élelmiszerek átlagosan 20–24 százalékkal,

a drogériai termékek pedig több mint 27 százalékkal lettek olcsóbbak.

A tárca közleményében megjegyzi: az árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbították, és december 1-jétől további 13 termékkategóriára terjesztették ki, mert ez szolgálja a magyar családok érdekét.

Ma kiderült, hogy Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli, és újabb pénzeket akar behajtani Ukrajna és a háború finanszírozására. A kormány kész megvédeni az árréscsökkentést a brüsszeli eljárással szemben – zárul az NGM kommünikéje.

Novemberben az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakultak az inflációs adatok, az áremelkedési ütem 3,8 százalékot tett ki éves alapon, ezzel visszatért a jegybanki toleranciasávba. Kiss Péter, az Amundi elemzője ennek kapcsán kifejtette: az előzetes várakozásoknak megfelelő éves inflációs adat a várva várt csökkenést mutatta, amire már hónapok óta számítottak – fűzte hozzá.

