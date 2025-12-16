Kincseket rejtő vidékről tettek nagy bejelentést, csökkenhet a kitettség

Egy Utah államban működő bányászati vállalat szerint rendkívüli jelentőségű ritkaföldfém- és kritikus fontosságú ásványkincs-lelőhelyet azonosítottak az Egyesült Államokban. A cég állítása alapján a felfedezés akár Észak-Amerika egyik legjelentősebb ilyen lelőhelyét is rejtheti. A bejelentést olyan időben tették, amikor – miként az Origo arról beszámolt – Donald Trump kormánya jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy mérsékelje az e nyersanyagok kapcsán fennálló kínai kitettséget. A ritkaföldfémek jelentőségét bemutató cikkeinket is figyelmébe ajánljuk a mostani bejelentés kapcsán.

Hatalmas ritkaföldfém és más ásványkincsek lelőhelyét azonosítta egy vállalat Utah államban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vízválasztót jelenthet az óriási ásványkincs-lelőhely

Az Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) bejelentette, hogy a megfelelő engedélyekkel rendelkező Silicon Ridge projekt területén végzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: a lelőhely egy halloysit-alapú ion adszorpciós agyag rendszerhez tartozik. A szakkifejezés valószínűleg nem sokat mond a laikus füleknek, de a kitermelés szempontjából óriási jelentősége lehet. Ez a geológiai típus a hagyományos, úgynevezett keménykőzetes bányászathoz képest egyszerűbb, gyorsabb és környezetkímélőbb ásványkinyerést tesz lehetővé.

A vállalat közlése szerint ugyanez a geológiai képződmény biztosítja Kína teljes ritkaföldfém-termelésének mintegy 35–40 százalékát, valamint a világ nehéz ritkaföldfém-ellátásának több mint 70 százalékát.

A vállalat a lelőhelyet úgy jellemzi, hogy a ritkaföldfémek mellett számos más stratégiai jelentőségű nyersanyag is feldúsult benne. Ezek között szerepel a

gallium,

germánium,

rubídium,

cézium,

szkandium,

lítium,

vanádium,

volfrám, és

nióbium.

Andre Zeitoun, az Ionic MT alapítója és vezérigazgatója a felfedezést „vízválasztó pillanatnak” nevezte az Egyesült Államok nyersanyag-önállósága szempontjából. Néhány napja megjelentetett sajtóközleményükben úgy fogalmazott: ez lehet az első olyan, belföldi forrás, amely a kritikus ásványok teljes spektrumát képes biztosítani, ráadásul a hagyományos bányászati módszereknél gyorsabban és tisztábban.