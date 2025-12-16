Kincseket rejtő vidékről tettek nagy bejelentést, csökkenhet a kitettség

Egy Utah államban működő bányászati vállalat szerint rendkívüli jelentőségű ritkaföldfém- és kritikus fontosságú ásványkincs-lelőhelyet azonosítottak az Egyesült Államokban. A cég állítása alapján a felfedezés akár Észak-Amerika egyik legjelentősebb ilyen lelőhelyét is rejtheti. A bejelentést olyan időben tették, amikor – miként az Origo arról beszámolt – Donald Trump kormánya jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy mérsékelje az e nyersanyagok kapcsán fennálló kínai kitettséget. A ritkaföldfémek jelentőségét bemutató cikkeinket is figyelmébe ajánljuk a mostani bejelentés kapcsán.
Vízválasztót jelenthet az óriási ásványkincs-lelőhely
Az Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) bejelentette, hogy a megfelelő engedélyekkel rendelkező Silicon Ridge projekt területén végzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: a lelőhely egy halloysit-alapú ion adszorpciós agyag rendszerhez tartozik. A szakkifejezés valószínűleg nem sokat mond a laikus füleknek, de a kitermelés szempontjából óriási jelentősége lehet. Ez a geológiai típus a hagyományos, úgynevezett keménykőzetes bányászathoz képest egyszerűbb, gyorsabb és környezetkímélőbb ásványkinyerést tesz lehetővé.
A vállalat közlése szerint ugyanez a geológiai képződmény biztosítja Kína teljes ritkaföldfém-termelésének mintegy 35–40 százalékát, valamint a világ nehéz ritkaföldfém-ellátásának több mint 70 százalékát.
A vállalat a lelőhelyet úgy jellemzi, hogy a ritkaföldfémek mellett számos más stratégiai jelentőségű nyersanyag is feldúsult benne. Ezek között szerepel a
- gallium,
- germánium,
- rubídium,
- cézium,
- szkandium,
- lítium,
- vanádium,
- volfrám, és
- nióbium.
Andre Zeitoun, az Ionic MT alapítója és vezérigazgatója a felfedezést „vízválasztó pillanatnak” nevezte az Egyesült Államok nyersanyag-önállósága szempontjából. Néhány napja megjelentetett sajtóközleményükben úgy fogalmazott: ez lehet az első olyan, belföldi forrás, amely a kritikus ásványok teljes spektrumát képes biztosítani, ráadásul a hagyományos bányászati módszereknél gyorsabban és tisztábban.
A Wall Street Journalnek adott interjújában Zeitoun azt mondta: a Silicon Ridge projekt „akár az Egyesült Államok legjelentősebb kritikusásvány-készlete” is lehet. A lelőhelyen összesen 16 különböző elem fordul elő, amelyek felhasználása a mesterséges intelligenciához szükséges félvezetőktől és az állandó mágnesektől kezdve a védelmi megfigyelőrendszereken át az energiatechnológiákig terjed.
Nem sok minden kell már ahhoz, hogy elinduljanak a fúrások
A Mining.com cikke szerint a projekt egyik legfontosabb előnye, hogy már jelenleg is rendelkezik a szükséges bányászati engedélyekkel. Emellett az Ionic MT egy nagyjából 6 900 négyzetméteres alapterületű feldolgozóüzemet is működtet a Utah állambeli Provóban, ahol a vállalat központja található. Ez a háttér lehetővé teszi a cég szerint a gyors átváltást az ipari méretű termelésbe.
A vállalat szerint ez a megközelítés maximalizálja az értékteremtést, csökkenti a hulladék mennyiségét, és költségversenyképes, belföldi ellátási láncot hoz létre az Egyesült Államok gazdasága és védelmi ipara számára kulcsfontosságú anyagokból.
A Silicon Ridge lelőhely azonosítását egy kiterjedt feltárási program előzte meg. A szakemberek 106 fúrásból – összesen több mint 10 ezer méternyi fúrási hosszban – és 35 kutatóárokból származó mintákat elemeztek a leendő bányászati területen. A kezdeti eredmények alapján a ritkaföldfémek és más kritikus fémek együttes átlagos koncentrációja megközelítőleg 2700 ppm, azaz 0,27 százalék, ami a vállalat szerint kedvezőbb, mint számos kínai ion adszorpciós agyaglelőhely esetében, ahol ez az érték jellemzően 500 és 2000 ppm között mozog (a ppm milliomodrészt jelöl, a bányászatban az ásványi anyagok koncentrációjának mérésére használt mértékegység).
A cég hangsúlyozta:
az eddigi vizsgálatok a teljes erőforrásterület mindössze 11 százalékát érintették, és legfeljebb 30 méteres mélységig terjedtek, ami azt jelzi előre, hogy a területen további tartalékok rajtőzhetnek.
„Ez nem egyetlen bánya, hanem egy teljes bányavidék” – fogalmazott Zeitoun a Wall Street Journalnek. Hozzátette: a bányászati projekteket gyakran az infrastruktúra hiánya lassítja, ám ezen a területen az utak és a vízellátás már rendelkezésre állnak.
A vállalat megkezdte a projekt előzetes gazdaságossági tanulmányának, amelynek befejezését 2026 első felére tervezik. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy piaci tanácsadóként a Citigroupot vonta be a projektbe.