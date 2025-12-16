Hírlevél
Kincseket rejtő vidékről tettek nagy bejelentést, csökkenhet a kitettség

Egy, az Egyesült Államokban, Utah államban működő bányászati vállalat bejelentése szerint jelentős ritkaföldfém- és egyéb kritikus ásványi nyersanyag-lelőhelyet fedeztek fel az állam egyik régiójában. A cég szerint a felfedezés akár „Észak-Amerika egyik legjelentősebbje” is lehet, nem egyszerűen ásványkincs-tartalékról, hanem egy új bányavidékről van szó. A bejelentés akkor érkezett, amikor Washington arra törekszik, hogy felszámolja Kínának való kitettségét e kritikus nyersanyagok kapcsán.
Egy Utah államban működő bányászati vállalat szerint rendkívüli jelentőségű ritkaföldfém- és kritikus fontosságú ásványkincs-lelőhelyet azonosítottak az Egyesült Államokban. A cég állítása alapján a felfedezés akár Észak-Amerika egyik legjelentősebb ilyen lelőhelyét is rejtheti. A bejelentést olyan időben tették, amikor – miként az Origo arról beszámolt – Donald Trump kormánya jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy mérsékelje az e nyersanyagok kapcsán fennálló kínai kitettséget. A ritkaföldfémek jelentőségét bemutató cikkeinket is figyelmébe ajánljuk a mostani bejelentés kapcsán.

mineral, illusztráció, ásványkincs
Hatalmas ritkaföldfém és más ásványkincsek lelőhelyét azonosítta egy vállalat Utah államban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Vízválasztót jelenthet az óriási ásványkincs-lelőhely

Az Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) bejelentette, hogy a megfelelő engedélyekkel rendelkező Silicon Ridge projekt területén végzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: a lelőhely egy halloysit-alapú ion adszorpciós agyag rendszerhez tartozik. A szakkifejezés valószínűleg nem sokat mond a laikus füleknek, de a kitermelés szempontjából óriási jelentősége lehet. Ez a geológiai típus a hagyományos, úgynevezett keménykőzetes bányászathoz képest egyszerűbb, gyorsabb és környezetkímélőbb ásványkinyerést tesz lehetővé.

A vállalat közlése szerint ugyanez a geológiai képződmény biztosítja Kína teljes ritkaföldfém-termelésének mintegy 35–40 százalékát, valamint a világ nehéz ritkaföldfém-ellátásának több mint 70 százalékát.

A vállalat a lelőhelyet úgy jellemzi, hogy a ritkaföldfémek mellett számos más stratégiai jelentőségű nyersanyag is feldúsult benne. Ezek között szerepel a 

  • gallium, 
  • germánium, 
  • rubídium, 
  • cézium, 
  • szkandium, 
  • lítium, 
  • vanádium, 
  • volfrám, és
  • nióbium.

Andre Zeitoun, az Ionic MT alapítója és vezérigazgatója a felfedezést „vízválasztó pillanatnak” nevezte az Egyesült Államok nyersanyag-önállósága szempontjából. Néhány napja megjelentetett sajtóközleményükben úgy fogalmazott: ez lehet az első olyan, belföldi forrás, amely a kritikus ásványok teljes spektrumát képes biztosítani, ráadásul a hagyományos bányászati módszereknél gyorsabban és tisztábban.

A Wall Street Journalnek adott interjújában Zeitoun azt mondta: a Silicon Ridge projekt „akár az Egyesült Államok legjelentősebb kritikusásvány-készlete” is lehet. A lelőhelyen összesen 16 különböző elem fordul elő, amelyek felhasználása a mesterséges intelligenciához szükséges félvezetőktől és az állandó mágnesektől kezdve a védelmi megfigyelőrendszereken át az energiatechnológiákig terjed.

Nem sok minden kell már ahhoz, hogy elinduljanak a fúrások

A Mining.com cikke szerint a projekt egyik legfontosabb előnye, hogy már jelenleg is rendelkezik a szükséges bányászati engedélyekkel. Emellett az Ionic MT egy nagyjából 6 900 négyzetméteres alapterületű feldolgozóüzemet is működtet a Utah állambeli Provóban, ahol a vállalat központja található. Ez a háttér lehetővé teszi a cég szerint a gyors átváltást az ipari méretű termelésbe.

A vállalat szerint ez a megközelítés maximalizálja az értékteremtést, csökkenti a hulladék mennyiségét, és költségversenyképes, belföldi ellátási láncot hoz létre az Egyesült Államok gazdasága és védelmi ipara számára kulcsfontosságú anyagokból.

A Silicon Ridge lelőhely azonosítását egy kiterjedt feltárási program előzte meg. A szakemberek 106 fúrásból – összesen több mint 10 ezer méternyi fúrási hosszban – és 35 kutatóárokból származó mintákat elemeztek a leendő bányászati területen. A kezdeti eredmények alapján a ritkaföldfémek és más kritikus fémek együttes átlagos koncentrációja megközelítőleg 2700 ppm, azaz 0,27 százalék, ami a vállalat szerint kedvezőbb, mint számos kínai ion adszorpciós agyaglelőhely esetében, ahol ez az érték jellemzően 500 és 2000 ppm között mozog (a ppm milliomodrészt jelöl, a bányászatban az ásványi anyagok koncentrációjának mérésére használt mértékegység).

A cég hangsúlyozta: 

az eddigi vizsgálatok a teljes erőforrásterület mindössze 11 százalékát érintették, és legfeljebb 30 méteres mélységig terjedtek, ami azt jelzi előre, hogy a területen további tartalékok rajtőzhetnek.

„Ez nem egyetlen bánya, hanem egy teljes bányavidék” – fogalmazott Zeitoun a Wall Street Journalnek. Hozzátette: a bányászati projekteket gyakran az infrastruktúra hiánya lassítja, ám ezen a területen az utak és a vízellátás már rendelkezésre állnak.

A vállalat megkezdte a projekt előzetes gazdaságossági tanulmányának, amelynek befejezését 2026 első felére tervezik. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy piaci tanácsadóként a Citigroupot vonta be a projektbe.

 

