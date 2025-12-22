Döntött az ország, ahol nemrég még császárság volt: újraindítják a világ legnagyobb atomerőművét

A Tokiótól mintegy 220 km-re északnyugatra fekvő Kashiwazaki-Kariwa egyike volt annak az 54 atomreaktornak, amelyeket leállítottak a 2011-es földrengés és cunami után, amely borzasztó katasztrófát okozott a fukusimai erőműben, ami a legsúlyosabb nukleárisenergia-baleset volt az 1986-os csernobili robbanás óta. Azóta Japán a 33 működőképes erőműből 14-et újraindított, hogy energiaellátásában távolodni próbáljon a fosszilis hordozók használatától. A Kashiwazaki-Kariwa a világ legnagyobb atomerőműve, melynek újraindítása régóta napirendben van, s amit heves viták öveznek. Most az utolsó szükséges döntés is megszületett ahhoz, hogy a Tokyo Electric Power Co (TEPCO) visszakapcsolhassa a termelésbe az erőművet. A TEPCO üzemeltetése alá tartozott a fukusikmai létesítmény is.
Zöld út a világ legnagyobb atomerőművének
Miként az Origo bemutatta, a világ legnagyobb nukleáris erőművének újraindítása energetikai, gazdasági, valamint politikai szempontból is jelentős lépésnek tekintendő, mivel a japán kormány elkötelezett amellett, hogy a nukleáris energia újbóli megerősítésével növelje az ország energiabiztonságát és csökkentse a drága fosszilis energiahordozók importját. A Reuters beszámolója szerint most az utolsó lépés is megtörtént ennek érdekében.
Niigata prefektúra közgyűlése ugyanis bizalmi szavazáson támogatta a kormányzó Hideyo Hanazumi múlt hónapban meghozott, az újraindítás engedélyezése melletti döntését. A kormányzó szavazás után újságíróknak azt mondta, a szavazás „egy mérföldkő, de nem jelenti semminek a végét”. Ezzel a kijelentéssel arra utalt, hogy megítélése szerint további feladatokat kell elvégezni annak érdekében, hogy garantálják Niigata prefektúra lakosainak biztonságát.
A prefektúra önkormányzatának döntése kapcsán ugyanakkor világosság vált, hogy a regionális társadalom annak ellenére megosztott az atomerőmű újraindításának kérdésében, hogy a várt gazdasági hatások között ott van az új munkahelyek létrejötte, valamint a lakossági energiaszámlák összegeinek mérséklődése is.
A döntés kapcsán a közgyűlés egyik helyi ellenzéki képviselője azt mondta, hogy az nem más, mint „egy politikai megállapodás, amely nem veszi figyelembe Niigata lakosainak akaratát”.
Olcsóbbá válhat az energiaellátás
A döntéssel a TEPCO által üzemeltetett erőmű válik az első olyan nukleáris létesítménnyé, amelyet a vállalat a 2011-es katasztrófa óta újraindíthat.
A TEPCO fontolgatja, hogy már január 20-án újraindítja az erőmű hét reaktora közül az elsőt, jelentette az NHK közszolgálati műsorszolgáltató.
A Kashiwazaki-Kariwa
- teljes kapacitása 8,2 gigawatt, ami több millió otthon ellátására elegendő;
- a küszöbön álló újraindítás keretében jövőre egy 1,36 gigawattos egységet helyeznének üzembe, majd 2030 körül egy másikat ugyanekkora kapacitással.
„Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy soha többé ne ismétlődjön meg ilyen baleset, és biztosítsuk, hogy Niigata lakosai soha ne tapasztaljanak hasonlót” – mondta Masakatsu Takata, a TEPCO szóvivője. Takata nem kívánt nyilatkozni az időzítésről.
A TEPCO részvényei 2 százalékkal emelkedtek a tokiói délutáni kereskedésben, ami magasabb, mint a Nikkei index 1,8 százalékos emelkedése volt.
Japán kormánya az atomenergia szerepének növelését az energiaellátás biztonságának erősítésével és a magas importköltségek mérséklésével indokolja. Az ország tavaly 10,7 milliárd jen értékben importált cseppfolyósított földgázt és szenet, ami a teljes import mintegy egytizedét tette ki. A japán energiastratégia célja, hogy 2040-re a nukleáris energia aránya az áramtermelésben 20 százalékra emelkedjen.
Míg a japán kormány az energiabiztonsággal és az energiaimport költségének csökkentésével, a TEPCO azzal érvelt az erőmű újraindítása mellett, hogy a következő tíz évben 100 milliárd jent (kb. 210 milliárd forint) ígért befektetésként és fejlesztések céljára a prefektúra számára.