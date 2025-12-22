Döntött az ország, ahol nemrég még császárság volt: újraindítják a világ legnagyobb atomerőművét

A Tokiótól mintegy 220 km-re északnyugatra fekvő Kashiwazaki-Kariwa egyike volt annak az 54 atomreaktornak, amelyeket leállítottak a 2011-es földrengés és cunami után, amely borzasztó katasztrófát okozott a fukusimai erőműben, ami a legsúlyosabb nukleárisenergia-baleset volt az 1986-os csernobili robbanás óta. Azóta Japán a 33 működőképes erőműből 14-et újraindított, hogy energiaellátásában távolodni próbáljon a fosszilis hordozók használatától. A Kashiwazaki-Kariwa a világ legnagyobb atomerőműve, melynek újraindítása régóta napirendben van, s amit heves viták öveznek. Most az utolsó szükséges döntés is megszületett ahhoz, hogy a Tokyo Electric Power Co (TEPCO) visszakapcsolhassa a termelésbe az erőművet. A TEPCO üzemeltetése alá tartozott a fukusikmai létesítmény is.

Fotó: TETSUJI NOGUCHI / Yomiuri

Zöld út a világ legnagyobb atomerőművének

Miként az Origo bemutatta, a világ legnagyobb nukleáris erőművének újraindítása energetikai, gazdasági, valamint politikai szempontból is jelentős lépésnek tekintendő, mivel a japán kormány elkötelezett amellett, hogy a nukleáris energia újbóli megerősítésével növelje az ország energiabiztonságát és csökkentse a drága fosszilis energiahordozók importját. A Reuters beszámolója szerint most az utolsó lépés is megtörtént ennek érdekében.

Niigata prefektúra közgyűlése ugyanis bizalmi szavazáson támogatta a kormányzó Hideyo Hanazumi múlt hónapban meghozott, az újraindítás engedélyezése melletti döntését. A kormányzó szavazás után újságíróknak azt mondta, a szavazás „egy mérföldkő, de nem jelenti semminek a végét”. Ezzel a kijelentéssel arra utalt, hogy megítélése szerint további feladatokat kell elvégezni annak érdekében, hogy garantálják Niigata prefektúra lakosainak biztonságát.

A prefektúra önkormányzatának döntése kapcsán ugyanakkor világosság vált, hogy a regionális társadalom annak ellenére megosztott az atomerőmű újraindításának kérdésében, hogy a várt gazdasági hatások között ott van az új munkahelyek létrejötte, valamint a lakossági energiaszámlák összegeinek mérséklődése is.