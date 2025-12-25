Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tisza-adó

Nemcsak a családok autózását drágítaná meg a Tisza áfaemelése, de fékezné a gazdaságot is

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt baloldali közgazdászai a megszorítócsomag készítésekor ügybuzgalmukban egy fontos tényezőt is szem elől tévesztettek, mégpedig azt, ha agyonadóztatnak mindent és mindenkit, akkor elköszönhetnek a gazdaság potenciális növekedésétől is. Jól mutatja ezt az általuk a autókra bevezetni tervezett áfaemelés és vagyonadó is, hiszen a családok életének megkeserítése mellett nagy eséllyel a gépjárművekhez kapcsolódó fogyasztás is satuféket nyomna, ha megvalósulna Magyar Péter pártjának sarcolási terve. Cikksorozatunk mai részében a Tisza Párt személygépkocsikra vonatkozó megszorítási terveit vesszük górcső alá.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-adóautócsalád

A Tisza Pártnak készült, életünk szinte minden részét érintő, aprólékosan kidolgozott megszorítócsomag az átlag autótulajdonost is megsarcolná. Magyar Péter pártjának adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná a gépkocsi-tulajdonosok életét is, hiszen a vagyonadó mellett emelt, 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával.

Évi 58 órát vesztegel egy autós Budapesten a dugóban, a főváros mellett 5 vidéki város is felkerült a dugólistára
Az átlag magyar család által használt autókat a Tisza Párt szakértői már a luxuskategóriába utalják. / Fotó: Origo

A Tisza szakértői szerint az átlagos családi autó már luxusnak számít

A baloldali megszorítócsomag szerint már a személygépkocsi megvásárláskor emelt, 32 százalékos áfát kellene fizetni. Ez azonban nemcsak a luxusjárműveket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, vagyis az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókat is érintené. A magasabb forgalmi adó mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen megdrágulna, hiszen ezen autók alkatrészeit ugyancsak 32 százalékos áfával terhelnék. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy egy sima olajcsere vagy a rendszeres időközönként elvégzendő műszaki vizsga ára is csillagászati összegekbe kerülne.

A tervezet egyébként a 6,5 százalékos vagyonadóval is növelné az autófenntartás költségeit, amely szintén már az 1600 köbcenti feletti járművek esetében is érvényes volna. Közel sem luxuskategóriáról beszélünk, hiszen a családok hétköznapi mobilitását döntő többségében ekkora vagy nagyobb hengerűrtartalmú autók teszik lehetővé. 

Ezzel a Tisza Párt a hétköznapi közlekedést, a magyar családokat sarcolná meg igazán.

Magyar Péter pártja mindenkit megadóztatna, de ebben az esetben is a gyermekes családoknak fájna legjobban az elvonás, hiszen nem hobbicélra tartják az autót, hanem 

  • pénzt keresnek, 
  • intézik a nagybevásárlásokat
  • gyermekeket szállítanak; iskolába, óvodába, 
  • vagy éppen a körzeti orvoshoz sietnek, ha megbetegszenek a kicsik.

Az áfaemelés szemmel láthatóan fékezné Magyarország gazdaságát

A terv megvalósítása esetén a családok elnyomorítása mellett jelentős veszteségeket könyvelhetnének el az autókereskedők is, de lassabban cserélődne a hazai autópark, illetve növekedne az autók átlagéletkora is.

Összességében jól látható, hogy az innen nézvést értelmetlen sarccal a Tisza Párt nemcsak az átlag magyar család életét keserítené meg, de az indokolatlan adóemeléssel csökkenne az eladott új autók száma, ami végső soron szemmel láthatóan fékezné Magyarország gazdaságát is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!