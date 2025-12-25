Nemcsak a családok autózását drágítaná meg a Tisza áfaemelése, de fékezné a gazdaságot is

A Tisza Pártnak készült, életünk szinte minden részét érintő, aprólékosan kidolgozott megszorítócsomag az átlag autótulajdonost is megsarcolná. Magyar Péter pártjának adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná a gépkocsi-tulajdonosok életét is, hiszen a vagyonadó mellett emelt, 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával.

Az átlag magyar család által használt autókat a Tisza Párt szakértői már a luxuskategóriába utalják. / Fotó: Origo

A Tisza szakértői szerint az átlagos családi autó már luxusnak számít

A baloldali megszorítócsomag szerint már a személygépkocsi megvásárláskor emelt, 32 százalékos áfát kellene fizetni. Ez azonban nemcsak a luxusjárműveket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, vagyis az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókat is érintené. A magasabb forgalmi adó mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen megdrágulna, hiszen ezen autók alkatrészeit ugyancsak 32 százalékos áfával terhelnék. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy egy sima olajcsere vagy a rendszeres időközönként elvégzendő műszaki vizsga ára is csillagászati összegekbe kerülne.

A tervezet egyébként a 6,5 százalékos vagyonadóval is növelné az autófenntartás költségeit, amely szintén már az 1600 köbcenti feletti járművek esetében is érvényes volna. Közel sem luxuskategóriáról beszélünk, hiszen a családok hétköznapi mobilitását döntő többségében ekkora vagy nagyobb hengerűrtartalmú autók teszik lehetővé.

Ezzel a Tisza Párt a hétköznapi közlekedést, a magyar családokat sarcolná meg igazán.

Magyar Péter pártja mindenkit megadóztatna, de ebben az esetben is a gyermekes családoknak fájna legjobban az elvonás, hiszen nem hobbicélra tartják az autót, hanem

pénzt keresnek,

intézik a nagybevásárlásokat

gyermekeket szállítanak; iskolába, óvodába,

vagy éppen a körzeti orvoshoz sietnek, ha megbetegszenek a kicsik.

Az áfaemelés szemmel láthatóan fékezné Magyarország gazdaságát

A terv megvalósítása esetén a családok elnyomorítása mellett jelentős veszteségeket könyvelhetnének el az autókereskedők is, de lassabban cserélődne a hazai autópark, illetve növekedne az autók átlagéletkora is.