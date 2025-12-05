Újabb németországi autóipari beszállító ment csődbe: tombol a csődhullám a németeknél

A Bockenemben (Alsó-Szászország) működő Meteor GmbH német autóipari beszállító világszerte ismert, a csoport összesen mintegy 1600 embert foglalkoztat, közülük 350-en dolgoznak a német telephelyen. Az autóipar beszállítója, a Meteor főként gépkoccsikhoz gyárt tömítőrendszereket, több nagy autógyártó kiemelt beszállítója, egyes termékeivel gyakorlatilag piacvezetőnek számít – közölte a német Bild.

Tombol a csődhullám az európai autóipar fellegvárában.

Fotó: Mike_shots / Shutterstock

A Meteort 1951. április 1-jén alapították KH Bädje KG habszivacsgyárként a korábbi bockenemi konzerv- és cukorgyárak helyén. A vállalatot nemrég vásárolta fel az amerikai First Brands Group, ám ez a milliárdos forgalmú konszern most fizetésképtelenné vált, és ezzel összefüggésben a Meteor GmbH is csődöt jelentett. A Meteor-csoport külföldi leányvállalatai (Románia, Franciaország, USA) jelenleg nem érintettek, és a bockenemi üzem termelése sem állt le, az üzemi működés egyelőre folytatódik.

A dolgozók körében nagy a bizonytalanság, különösen az ünnepek előtt. Bockenem polgármestere „több száz családot érintő mélyütésnek” nevezte a helyzetet, és arra is rámutatott, hogy

Németország egyre kevésbé vonzó helyszín a termelőipar számára.

Ugyanakkor bízik abban, hogy a cég megmenthető, mert az autóipar nehezen tudná nélkülözni a Meteor speciális tömítéseit.

A háttérben tulajdonosi konfliktus is húzódik: a korábbi tulajdonos, a müncheni Aequita befektetői csoport szerint ők jelentős – mintegy 50 millió eurós – beruházással és kemény megszorításokkal stabil, jól működő vállalatként adták tovább a Meteort. Most az új tulajdonos, a First Brands a saját alapítóját perli, mert a gyanú szerint többmilliós összegeket sikkaszthatott el – ő viszont tagadja a vádakat.

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt, komoly válságban van Németország. A pénzügyi problémák miatt a városok lemondják a karácsonyi ünnepi kivilágítást.

A magas energiaárak és a bénító bürokrácia kulcsfontosságú terheket jelentenek a német gazdaság számára. A szövetségi kormány sokat hangoztatott, adósságfinanszírozású beruházási offenzívája eddig csekély hatást mutatott a magánberuházásokra. Egy dolog biztos: a gazdasági trendek jelenleg nagyon eltérők. A kormányzati kiadások több mint 25 százalékkal nőttek 2015 óta. Ezzel szemben a gazdasági kibocsátás (bruttó hazai termék) 2018 óta stagnál. A magánberuházások, például a vállalatok beruházásai új gépekbe, zuhantak, és visszatértek a 2015-ös szintre.