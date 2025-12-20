Idén is folytatódott az autóipari beruházásdömping: szűk elitklubba léphet be Magyarország

A legnagyobb 2025-ös magyarországi autóipari beruházások közé tartozik a BMW debreceni gyárának átadása, a Mercedes-Benz kecskeméti bővítése, a BYD szegedi autógyárának építése, valamint a CATL ugyancsak a cívisvárosban létesített akkumulátorgyára, a Magna vecsési üzemének megnyitása és az Alpine kapacitásbővítése Biatorbágyon, amelyek mind a hazai elektromos és high-tech járműipar fejlődését szolgálják, új munkahelyeket teremtve és erősítve Magyarország nemzetközi pozícióját a zöld átállásban.
Autóipari beruházások: a BMW Debrecenben
Szeptemberben Debrecenben átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.
Az üzem Európa egyik legmodernebb gyára, és a BMW iFactory koncepciójának mintapéldája. Külön kiemelendő a mesterséges intelligencia használata: AI értékeli ki az egyes munkafolyamatokat. Ráadásul a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal.
Az üzem kapacitását és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve az itt előállított hozzáadott érték elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.
Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), azzal elérheti a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.
A Mercedes-Benz Kecskeméten
A Mercedes nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy hazánkban gyárat épít, és az elmúlt időszakban az akkorihoz hasonló nagyságrendű fejlesztés zajlott Kecskeméten. A vállalat több mint egymilliárd eurós bővítés mellett döntött, ami mintegy 400 hektárra növelte a gyár területét.
Az idei év elején megkezdődött az új prémium gyártóüzem építése, májustól megindult a 23 ezer négyzetméteres présüzem termelése, és elkezdték az akkumulátor-összeszerelő üzem gépeinek telepítését.
A teljes második ütem
- új gyártósorok,
- akkumulátorüzem
2026-tól indul, az új modellek gyártására felkészülve. Két, új platformra épülő modellcsalád gyártását hozza Magyarországra a Mercedes. A tervek szerint a jövő év elején kezdődik meg az új MMA-platformra (Mercedes-Benz Modular Architecture) épülő modellek gyártása, majd szintén jövőre, indulhat az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) tisztán elektromos modelljeinek gyártása.
Ezzel Kecskemét fontos fellegvára lesz a német vállalat elektromobilitási stratégiájának, és a Mercedes magyarországi gyártókapacitása a duplájára nő, így Kecskeméten 400 ezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente.
A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár tavaly 146 ezer járművet gyártott, és az év második felében legördült a gyártósorról a kétmilliomodik autó, amely egy tisztán elektromos hajtású EQB volt.
A Mercedes új kecskeméti gyárának termelésbe állása elhozza azt is, hogy Magyarországon rövidesen évente egymillió autót fognak gyártani, amire csak öt európai ország képes, tehát egy elitklubba lép be autóipar szempontjából Magyarország.
A BYD Szegeden
A kínai BYD első európai gyárának felépítése Magyarországon, stratégiai fontosságú a villanyautó-gyártásban. Hiszen ezzel az első olyan kínai autógyártó lesz, amely teljes gyártási kapacitással rendelkezik kontinensünkön, ami az európai piacra lépésének fontos mérföldköve, ugyanakkor kontinensünk teljes elektromobilitási szektorára is hatással lehet.
A BYD szegedi beruházásának költsége mintegy 2 ezermilliárd forint, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg.
A szegedi üzem kezdetben elektromos autókat fog gyártani, első modellként a BYD Dolphin Surföt, de a tervek szerint később plug-in hibrid járműveket is készítenek. Az európai piaci kereslethez való alkalmazkodás miatt módosultak a korábbi tervek, ezért nem csak tiszta elektromos autókat gyártanak majd.
A CATL Debrecenben
A CATL nevéhez fűződik az egyik legnagyobb beruházás, amely a magyar autóipar "zöld forradalmát" táplálja. December elején jelentették be, hogy indulásra kész a cellagyár, éves 40 gigawattórás (GWh) kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez.
Az akkumulátorcellák gyártása a jövő év első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. Ahogy beszámoltunk róla, az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindították Debrecenben.
Az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt, és a CATL gyártóbázisa kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában.
A Magna Body & Chassis Vecsésen
A mobilitási technológiák egyik vezető globális szereplője, a Magna International Inc. magyarországi leányvállalata, a Magna Body & Chassis Kft. 2025. november 7-én hivatalosan is megkezdte termelését új, korszerű vecsési üzemében. Az új gyár kezdetben 240, később 300 új munkahelyet teremt és jelentős lendületet ad a helyi gazdaság fejlődésének, ugyanakkor a Magna európai hálózatának kulcsfontosságú része.
A telephelyen gyártott karosszériaelemek és alvázrendszerek a legnagyobb német autógyártók üzemeibe kerülnek,
tovább erősítve hazánk pozícióját az európai autóipar térképén. A Magna többek között a BMW és a Mercedes beszállítója.
Az Alpine Biatorbágyon
Az elektronikai iparágban tevékenykedő japán Alpine elektronikai vállalat az idei év elején jelentette be, hogy 21 milliárd forintos fejlesztéssel bővíti biatorbágyi üzemét, növelve ezzel a high-tech járműelektronikai alkatrészek gyártását, valamint napelemparkkal és hőszivattyúval is modernizálja a létesítményt.
Az Alpine az autóelektronikai szektor egyik meghatározó szereplője, amely prémium kategóriás multimédiás és navigációs rendszereket gyárt. A vállalat jelenlegi bővítése nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából jelentős, hanem a magyarországi high-tech iparág fejlődését is tovább erősíti.
A fejlesztés befejezésének várható határidejéről egyelőre nem közöltek részleteket, de a projekt célja, hogy a vállalat gyártási kapacitása jelentősen növekedjen a következő években.
A nagy autóipari beruházások (BMW, BYD, CATL) 2029-re érhetik el a maximális foglalkoztatási szintet, ami jelentősen átalakítja a magyar munkaerőpiacot és természetesen az egész hazai gazdaságot.