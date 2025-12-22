Elképesztő autókincsek rejtőztek egy garázsban: véletlenül bukkantak rájuk – fotók

A Bonhams aukciós ház 2026. január 30-án Párizsban árverezi el a "Les belles Endormies" (magyarul: "Az alvó szépségek") névre hallgató különleges gyűjteményt. A autók Pierre Strinati (1928–2025) gyűjtőhöz tartoztak, aki egyébiránt Svájc egyik legismertebb barlangkutatója volt. Strinati az 1950-es években kezdett el klasszikus autókat vásárolni, kevesebb mint egy évtized alatt pedig rendkívüli gyűjteményt halmozott fel. Az autókincsek az elmúlt pár évtizedben viszont már csak a gyűjtő garázsában porosodtak – számolt be róla a Bild.

A ritka veterán autók januárban kerülnek kalapács alá. Fotó: Bonhams Cars

Különleges képeken az aranyat érő autók

A gyűjtő halála után, most úgy döntöttek, hogy elárverezik a rendkívül értékes oldtimereket. Az aukciót az 1892-ben alapított Polo de Paris-ban, a világ egyik legrangosabb pólóklubjában rendezik meg, ahol az autókincsek már január 27-től kiállításra kerülnek. Az árverés különlegessége, hogy a klasszikus autókat minimálár nélkül árverezik, azaz az oldtimerek a legmagasabb licit összegétől függetlenül, mindenképpen elkelnek. Így a gyűjtők egy kis szerencsével kiváló üzleteket köthetnek.

Az alábbi képeken a különleges autók legszebb példányai láthatók:

Az aukciót szervező londoni székhelyű Bonhams a világ harmadik legnagyobb műtárgyakra szakosodott aukciós háza a Sotheby's és a Christie's mögött, a klasszikus autók és motorkerékpárok szegmensében pedig az egyik piacvezető Európában. 2014-ben a Bonhams árverésén adtak el egy Ferrari 250 GTO Berlinettát több mint 38 millió dollárért. A legdrágábban 2022-ben egy 1955-ös Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé adtak el, ez az autó 135 millió euróért kelt el a Mercedes-Benz Múzeumban tartott árverésen és egy magángyűjtőhöz került.