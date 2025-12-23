Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Greta Thunberget

Hallotta?

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

autópálya

Ezt minden autósnak tudnia kell, komoly változások jönnek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős változások jönnek az ausztriai autópályákon: jövőre ugyan még nem, de 2027-től teljesen megszűnik a hagyományos autópálya-matrica, és teljes egészében digitális rendszer lép életbe. Emellett 2026 januárjától áremelkedésre kell felkészülni a vignetták megvásárásakor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópályaautópálya matricabírságAusztriaszemélyautó

Jelentős változás lép életbe Ausztriában az osztrák autópálya-matricáknál, 2027-től ugyanis az ottani gyorsforgalmi utakra érvényes vignettákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből. Az intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye az autópálya-matricarendszert. 

Így néz majd ki a 2026-os, utolsó hagyományos autópálya-matrica Ausztriában
Jövőre utoljára lesz még hagyományos autópálya-matrica Ausztriában / Forrás: Mediaworks

Emelkednek az ausztriai autópálya-matrica díjak 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban és más partnerhelyeken. Az éves matricák 75 százaléka már digitális formában kerül eladásra.

A díjak viszont emelkednek: jövőre az éves vignetta ára személyautóknak 106,80 euró (41.690 Ft) lesz, ami 2,9 százalékos emelést jelent.

Az utolsó, 2026-os éves matrica színe „feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz, a korábbiakhoz hasonlóan 14 hónapig lesz érvényes: 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig, és továbbra is ez lesz a legjobb ár-érték arányú.

Autópálya-matrica árak személyautók és lakóautók esetén 2026-ban:

  • Egynapos matrica: 9,60 €
  • 10 napos matrica: 12,80 €
  • 2 hónapos matrica: 32,00 €
  • Éves matrica: 106,80 €

Motorkerékpár-matrica árak 2026-ban:

  • Egynapos matrica: 3,80 €
  • 10 napos matrica: 5,10 €
  • 2 hónapos matrica: 12,80 €
  • Éves matrica: 42,70 €

Ausztriában és külföldön több mint 6000 értékesítési ponton kapható a matrica:

  • benzinkutakon
  • pihenőhelyeken
  • határátkelőknél
  • trafikokban
  • jegyautomatákból
  • online felületeken és mobilalkalmazásokban

Matrica nélkül súlyos bírság jöhet

Az utazasielmenyek.hu összefoglalója felhívja a figyelmet arra is, hogy az egynapos és a 10 napos digitális matrica azonnal érvényessé válik, a 2 hónapos és éves digitális matrica viszont csak 18 nap után lép hatályba (fogyasztóvédelmi szabály miatt).

Az előírás szerint személyautónál a szélvédő felső középső részére vagy bal felső sarokba, jól látható helyre, sértetlen állapotban kell felragasztani a vignettákat. 

Az osztrák autópályákon kamerás ellenőrzés működik, amely a ragasztott és a digitális matricát is automatikusan felismeri.

Ha érvényes matrica nélkül vesszük igénybe valamely autópályát, komoly büntetésre számíthatunk, személyautó esetében 120, motorkerékpárnál 65 euróra. Ha pedig nem fizetjük be azonnal a bírságot, akkor eljárás indulhat, és 300–3000 euró közötti bírság is kiszabható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!