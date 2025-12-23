Ezt minden autósnak tudnia kell, komoly változások jönnek

Jelentős változás lép életbe Ausztriában az osztrák autópálya-matricáknál, 2027-től ugyanis az ottani gyorsforgalmi utakra érvényes vignettákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből. Az intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye az autópálya-matricarendszert.

Jövőre utoljára lesz még hagyományos autópálya-matrica Ausztriában / Forrás: Mediaworks

Emelkednek az ausztriai autópálya-matrica díjak

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban és más partnerhelyeken. Az éves matricák 75 százaléka már digitális formában kerül eladásra.

A díjak viszont emelkednek: jövőre az éves vignetta ára személyautóknak 106,80 euró (41.690 Ft) lesz, ami 2,9 százalékos emelést jelent.

Az utolsó, 2026-os éves matrica színe „feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz, a korábbiakhoz hasonlóan 14 hónapig lesz érvényes: 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig, és továbbra is ez lesz a legjobb ár-érték arányú.

Autópálya-matrica árak személyautók és lakóautók esetén 2026-ban:

Egynapos matrica: 9,60 €

10 napos matrica: 12,80 €

2 hónapos matrica: 32,00 €

Éves matrica: 106,80 €

Motorkerékpár-matrica árak 2026-ban:

Egynapos matrica: 3,80 €

10 napos matrica: 5,10 €

2 hónapos matrica: 12,80 €

Éves matrica: 42,70 €

Ausztriában és külföldön több mint 6000 értékesítési ponton kapható a matrica:

benzinkutakon

pihenőhelyeken

határátkelőknél

trafikokban

jegyautomatákból

online felületeken és mobilalkalmazásokban

Matrica nélkül súlyos bírság jöhet

Az utazasielmenyek.hu összefoglalója felhívja a figyelmet arra is, hogy az egynapos és a 10 napos digitális matrica azonnal érvényessé válik, a 2 hónapos és éves digitális matrica viszont csak 18 nap után lép hatályba (fogyasztóvédelmi szabály miatt).

Az előírás szerint személyautónál a szélvédő felső középső részére vagy bal felső sarokba, jól látható helyre, sértetlen állapotban kell felragasztani a vignettákat.

Az osztrák autópályákon kamerás ellenőrzés működik, amely a ragasztott és a digitális matricát is automatikusan felismeri.

Ha érvényes matrica nélkül vesszük igénybe valamely autópályát, komoly büntetésre számíthatunk, személyautó esetében 120, motorkerékpárnál 65 euróra. Ha pedig nem fizetjük be azonnal a bírságot, akkor eljárás indulhat, és 300–3000 euró közötti bírság is kiszabható.