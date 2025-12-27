Autópálya-matrica: nagyon figyeljen oda a következő napokban

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Újévkor részleges leállás várható az útdíjfizetésben informatikai rendszerátállás miatt, ezért az autósoknak érdemes előre megvásárolniuk az matricát. 2026 januárjától ráadásul az autópálya-matrica díjai is változnak, így az év végi vásárlás különösen kedvező lehet.
núszautópálya matricanemzeti útdíjfizetési szolgáltató zrtautópálya

Informatikai rendszerátállás miatt részleges leállás várható az útdíjfizetésben 2025. december 31-én és 2026. január 1-jén, ezért a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) arra figyelmezteti az autósokat és a fuvarozókat, hogy előre gondoskodjanak az úthasználati jogosultságot biztosító autópálya-matrica megvásárlásáról – közölte a társaság az MTI-vel.

autópálya-matrica, Érdemes a NÚSZ oldalán ajánlott autópálya-matricát vásárolni
A NÚSZ oldalán ajánlott autópálya-matrica vásárlását érdemes mielőbb megejteni Fotó: NÚSZ

A tájékoztatás szerint a 3,5 tonna feletti járművek által használt HU-GO e-útdíjrendszer 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-jén 14 óra 15 percig nem lesz elérhető bizonyos funkciók tekintetében. Ez idő alatt nem lehet folyószámla-egyenleget feltölteni, illetve viszonylati jegyet vásárolni, ezért a fuvarozóknak ajánlott még az átállás előtt feltölteniük egyenlegüket a január eleji úthasználatnak megfelelően.

A NÚSZ közölte: banki átutalással az egyenlegfeltöltéseket 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállás után indított utalások jóváírása pedig 2026. január 5-én történik meg. Hozzátették, hogy a fedélzeti egységgel közlekedő ügyfelek útdíjbevallását a rendszer utólagosan befogadja.

Az autópálya-matrica vásárlása is korlátozott lesz

Az e-matrica vásárlásában is fennakadások várhatók: december 31-én 23 óra 15 perc és január 1-jén reggel 7 óra 15 perc között csak a nagyobb benzinkúthálózatoknál és az online viszonteladóknál lesz lehetőség matrica vásárlására. A nemzetiutdij.hu oldalon, valamint a kisebb viszonteladóknál ez idő alatt nem lesz elérhető a szolgáltatás.

A szolgáltató hangsúlyozta: a díjköteles útszakaszokat az átállás ideje alatt sem lehet díjmentesen használni, ezért mindenképpen ajánlott az e-matricát még az újév előtt megvásárolni.

2026 januárjától emelkednek az e-matrica díjai

A NÚSZ felhívta a figyelmet arra is, hogy 2026. január 1-jétől emelkednek az e-matrica díjak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az árak inflációkövető módon változnak, vagyis minden matrica­típus – az országos éves, a vármegyei éves, valamint az időalapú (10 napos, havi) e-matricák – drágulnak.

A pontos díjtételeket a kormány rendeletben hirdeti ki, azonban a korábbi évek gyakorlata alapján néhány százalékos áremelésre lehet számítani. Ezért az autósok számára különösen kedvező lehet, hogy az éves e-matricák megvásárlása esetén a jogosultság a vásárlás napjától a következő év január 31-ig érvényes, így a 2025 végén megváltott éves matricák még 2026 elején is használhatók.

A NÚSZ ismételten arra kéri a közlekedőket, hogy az év végi utazások előtt időben szerezzék be a szükséges e-matricát vagy töltsék fel HU-GO egyenlegüket, elkerülve a kellemetlenségeket és az esetleges bírságokat.

 

