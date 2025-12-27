Autópálya-matrica: nagyon figyeljen oda a következő napokban

Informatikai rendszerátállás miatt részleges leállás várható az útdíjfizetésben 2025. december 31-én és 2026. január 1-jén, ezért a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) arra figyelmezteti az autósokat és a fuvarozókat, hogy előre gondoskodjanak az úthasználati jogosultságot biztosító autópálya-matrica megvásárlásáról – közölte a társaság az MTI-vel.

A NÚSZ oldalán ajánlott autópálya-matrica vásárlását érdemes mielőbb megejteni Fotó: NÚSZ

A tájékoztatás szerint a 3,5 tonna feletti járművek által használt HU-GO e-útdíjrendszer 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-jén 14 óra 15 percig nem lesz elérhető bizonyos funkciók tekintetében. Ez idő alatt nem lehet folyószámla-egyenleget feltölteni, illetve viszonylati jegyet vásárolni, ezért a fuvarozóknak ajánlott még az átállás előtt feltölteniük egyenlegüket a január eleji úthasználatnak megfelelően.

A NÚSZ közölte: banki átutalással az egyenlegfeltöltéseket 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállás után indított utalások jóváírása pedig 2026. január 5-én történik meg. Hozzátették, hogy a fedélzeti egységgel közlekedő ügyfelek útdíjbevallását a rendszer utólagosan befogadja.

Az autópálya-matrica vásárlása is korlátozott lesz

Az e-matrica vásárlásában is fennakadások várhatók: december 31-én 23 óra 15 perc és január 1-jén reggel 7 óra 15 perc között csak a nagyobb benzinkúthálózatoknál és az online viszonteladóknál lesz lehetőség matrica vásárlására. A nemzetiutdij.hu oldalon, valamint a kisebb viszonteladóknál ez idő alatt nem lesz elérhető a szolgáltatás.

A szolgáltató hangsúlyozta: a díjköteles útszakaszokat az átállás ideje alatt sem lehet díjmentesen használni, ezért mindenképpen ajánlott az e-matricát még az újév előtt megvásárolni.

2026 januárjától emelkednek az e-matrica díjai

A NÚSZ felhívta a figyelmet arra is, hogy 2026. január 1-jétől emelkednek az e-matrica díjak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az árak inflációkövető módon változnak, vagyis minden matrica­típus – az országos éves, a vármegyei éves, valamint az időalapú (10 napos, havi) e-matricák – drágulnak.