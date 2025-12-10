Vigyázat! Kórokozóval szennyezett tápszer került a boltok polcaira

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség – Bacillus cereus baktérium (cereulide toxin) jelenléte – került kimutatásra – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), szerdán.

Hányást, hasmenést okozhat a Bacillus cereusszal szennyezett tápszer / Fotó: NKFH

A bacillus cereus 6-16 órás lappangási idő után okoz rosszullétet

Mint írják: a Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben – például rizs, tészta – jelenik meg, rendkívül hőálló, hiszen a sütés, főzés sem semmisíti meg, hányingert, hányást okoz.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.