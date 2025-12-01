Már elérhető a neten a Tisza Párt teljes sarcolási menetrendje

A Tisza Párt berkeiből kiszivárgott több száz oldalas gazdasági tervezet soha nem látott megszorításokat lenget be. A közteherviselés ilyen mérvű átalakítása horribilis összegeket húzna ki szinte minden magyar zsebéből. A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram nevet viselő virtigli baloldali megszorító csomag eddig is óriási visszhangot váltott ki, még ha annak létét a Tisza Párt tagadja is. A programot Magyar Péter pártjának holdudvarába tartozó baloldali közgazdászok írhatták, például Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsúti Péter. Az érintettek tagadnak, ám a Tisza szakértőinek megszólalásai a megszorító csomagban leírtakkal kísértetiesen összecsengenek. Az Index most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozta a programot, melyet ide, ide és ide kattintva érhet el.

A baloldali megszorító csomag ismét a bérből és fizetésből élőket sarcolná

A gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezet az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből. Például

az szja növelésével,

a családi adókedvezmény jelentős csökkentésével,

a vállalkozások terheinek növelésével,

ÁFA-emeléssel,

a nyugdíjrendszer és

az egészségügy privatizációjával.

Repkednek a milliárdok – egy biztos: a középosztály húzná a rövidebbet

Az Origo is foglalkozott a Magyar Péter által letagadott óriási megszorító csomaggal. Korábban megírtuk, hogy az eufemisztikus Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő dokumentumban előrevetített progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi kedvezmények jelentős csökkentése és új vagyonadó kivetése széles társadalmi rétegeket érintene.

Jól látható, hogy a Tisza Párt több száz oldalas szakmai anyagát aprólékosan kidolgozták, az egyes új köztehertípusok és a régiek tervezett új szabályai hézagmentesen illeszkednek egymáshoz, a készítők nem egy helyen több verzióval is számoltak, némely intézkedésnél pedig megjelölték a gazdasági és a társadalmi veszélyeket is. A dokumentumból kiderül, hogy Magyar Péterék kommunikációja csupán porhintés volt. Míg korábban ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszéltek, a valóságban már 500 millió forinttól sápot szednének, méghozzá 6,5 százalékos mértékben.