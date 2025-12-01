Már elérhető a neten a Tisza Párt teljes sarcolási menetrendje

A Tisza Párt berkeiből kiszivárgott több száz oldalas gazdasági tervezet soha nem látott megszorításokat lenget be. A közteherviselés ilyen mérvű átalakítása horribilis összegeket húzna ki szinte minden magyar zsebéből. A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram nevet viselő virtigli baloldali megszorító csomag eddig is óriási visszhangot váltott ki, még ha annak létét a Tisza Párt tagadja is. A programot Magyar Péter pártjának holdudvarába tartozó baloldali közgazdászok írhatták, például Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsúti Péter. Az érintettek tagadnak, ám a Tisza szakértőinek megszólalásai a megszorító csomagban leírtakkal kísértetiesen összecsengenek. Az Index most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozta a programot, melyet ide, ide és ide kattintva érhet el.
A baloldali megszorító csomag ismét a bérből és fizetésből élőket sarcolná
A gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezet az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből. Például
- az szja növelésével,
- a családi adókedvezmény jelentős csökkentésével,
- a vállalkozások terheinek növelésével,
- ÁFA-emeléssel,
- a nyugdíjrendszer és
- az egészségügy privatizációjával.
Repkednek a milliárdok – egy biztos: a középosztály húzná a rövidebbet
Az Origo is foglalkozott a Magyar Péter által letagadott óriási megszorító csomaggal. Korábban megírtuk, hogy az eufemisztikus Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő dokumentumban előrevetített progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi kedvezmények jelentős csökkentése és új vagyonadó kivetése széles társadalmi rétegeket érintene.
Jól látható, hogy a Tisza Párt több száz oldalas szakmai anyagát aprólékosan kidolgozták, az egyes új köztehertípusok és a régiek tervezett új szabályai hézagmentesen illeszkednek egymáshoz, a készítők nem egy helyen több verzióval is számoltak, némely intézkedésnél pedig megjelölték a gazdasági és a társadalmi veszélyeket is. A dokumentumból kiderül, hogy Magyar Péterék kommunikációja csupán porhintés volt. Míg korábban ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszéltek, a valóságban már 500 millió forinttól sápot szednének, méghozzá 6,5 százalékos mértékben.
Jelentősen növelnék a többség személyi jövedelemadóját
A Tisza Párt radikális programja több ponton a kommunizmusból már jól ismert újraelosztást helyezi a gazdasági növekedés elé, és megnövelné az állam befolyásoló szerepét. Emellett azonban gyanúsan kevés szó esik arról, hogy a megnövekedett szociális és egyéb kiadásokat milyen fenntartható forrásokból teremtenék elő.
A jelenlegi 15 százalékos áfa-kulcs mellé további kettő kerülne bevezetésre, már 22 százalékos szja-t fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek. Mivel ez bőven a bruttó átlagfizetések alatt van, így már ez is a magyarok széles rétegét érintené. A bruttó 1,25 millió forint felett keresők esetében pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs. Számítások szerint ez azt jelenti, hogy a jelenleg átlagos keresettel rendelkező magyaroknak éves szinten akár több százezer forinttal többet kellene befizetniük az államkasszába, csak emiatt az egy intézkedés miatt.
A Tisza hozzányúlna az állami nyugdíjrendszerhez és az egészségbiztosításhoz is. Eszerint a baloldali szakértők hatalmas vagyont irányítanának a biztosítókhoz, a nyugdíjrendszernek pedig a teljes felforgatását tervezik, ugyanis csakúgy mint az egészségügyet az idősek ellátását is magánosítanák.
"Ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van"
Orbán Viktor miniszterelnök mindezek kapcsán nemrég úgy fogalmazott: a baloldali megszorító csomagok mindig az emberektől veszik el a pénzt. A kormányfő úgy fogalmazott: "ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van. Ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni. Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, és az emberektől elveszik a lóvét." Csak két lehetőség van. Vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés – szögezte le Orbán Viktor.