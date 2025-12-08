Brutális adócsomag a Tiszától: a feketegazdaságot erősítené a háromkulcsos szja és a vagyonadó

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomag készítői maguk is elismerik, hogy nem számoltak a háztartások és vállalatok magatartásbeli reakcióival, mint az adóelkerülés, fogyasztáscsökkenés, tőke- és vagyonkimenekítés, amikor megfogalmazták súlyos elvonásokat tartalmazó javaslataikat - mutat rá a Világgazdaság.

Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

A cikk a 2010 előtti, többkulcsos szja időszakát idézi fel, amikor sokan minimálbérre voltak bejelentve, a többit „zsebbe” kapták, ami később alacsony nyugdíjhoz vezetett, s felveti, hogy ez történne most is, ha a baloldali megszorítócsomag lépéseit bevezetnék.

A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) helyett háromkulcsos progresszív rendszert vezetne be. Ötmillió forintig maradna a 15%, afölött 22%, 15 millió forint éves jövedelem felett pedig 33% lenne az adókulcs. A második kulcs már az átlagbér alatti, kb. bruttó 416 ezer forintos fizetésnél életbe lépne, a harmadik kb. 1,25 millió forintos bruttó havi jövedelemtől. A családi adókedvezmény szűkítése miatt a cikk szerint már az átlag környékén keresők is évente több százezer forintot buknának, egy kétgyermekes család akár 800 ezret is.

Szja durva megemelése / Forrás: Fidesz Facebook-oldal

A csomag része egy régiós szinten is „durvának” nevezhető vagyonadó: 6,5%-os teher az 500 millió forint feletti teljes vagyonra (ingatlan, jármű, üzletrész stb.), amelyből évente 800–1100 milliárd forint bevételt várnának. A progresszív szja-val és a belföldi–külföldi vagyonok adóztatásával

összesen mintegy 1300 milliárd forintos lakossági megszorítást vázolnak fel jövőképként a megszorítócsomag készítői.

További elemek: 32%-os áfa az 1600 köbcenti feletti autókra, alkatrészekre, dohánytermékekre és alkoholra, ami jelentősen drágítaná az autózást; a céges adóterhek nagy emelése, az ekhó és gyakorlatilag a kata megszüntetése, a kiva kiüresítése, ami főleg a kisebb vállalkozásokat sújtaná. A tervezet emellett a nyugdíjrendszer és az egészségbiztosítás privatizálását is szorgalmazza, a cikk szerint egy már korábban megbukott, külföldről erőltetett magánnyugdíj-modell visszahozásával.