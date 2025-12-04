Az autósokat sem kímélné a baloldali megszorítócsomag

Az épphogy csak éledező autópiac növekedését törné le az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autók és azok alkatrészei áfájának megemelése. A Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomag elkészítésénél az ész nélküli sarcolás felülírhatta a racionalitást, hiszen az említett motormérettel rendelkező autók jellemzően az átlag magyar családok mobilitást biztosítják, és nagyrészt közel sem a luxuskategóriába tartoznak – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

A baloldali megszorítócsomagban leírt áfaemelés szinte minden autókhoz kapcsolódó költséget drágítana. / Fotó: Kemma.hu

A baloldali megszorítócsomag szerző szerint luxusautók tömege fut a hazai utakon

A lap cikkében összegyűjti, hogyan alakultak az autóeladások idén. A számadatokból megállapítható, hogy a legtöbb szegmensben növekedés történt, azonban az eladások valószínűsíthetően meredeken zuhannának a baloldali megszorítócsomagban leírt áfaemelés hatására.

A javaslatban leírtak szerint 32 százalékra emelnék az 1600 köbcenti feletti gépjárművek árának áfatartalmát. Noha a megszorítócsomag szerzői az ekkora hengerűrtartalmú autókat már a luxuskategóriába utalják, ám a gyakorlatban az átlagos családi autók ekkora vagy nagyobb lökettérfogattal rendelkeznek, így a sarc a magyar családok igen jelentős részét érintené.

Az említett autók alkatrészeire is ugyanilyen mértékű áfaemelés vonatkozna, vagyis a használt autók karbantartásának költsége is jelentősen növekedne.

A hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora idén júniusban meghaladta a 16 évet, így igen sokaknak kellene mélyebben a zsebükbe nyúlniuk egy-egy javíttatás alkalmával.

A cikk szerint biztosan bekövetkező további negatív hatása lenne az áfaemelésnek, hogy az elmaradó új autóvásárlások miatt emelkedne a hazai járműpark átlag életkora is. Nem várt következményként a karbantartási ciklusok hossza is valószínűsíthetően megnövekedne, illetve bizonyos javítási munkálatokat csak hosszabb idő után végeztetnének el az autósok, mint jelenleg. Ez a közlekedésbiztonság romlását is óhatatlanul maga után vonná.