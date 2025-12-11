Elvenné a 13. havi nyugdíjat, eladná az aranytartalékot – Bokros Lajos imádja a Tisza-csomagot és újra megszorításokról álmodik

Sokkoló kijelentésekkel állt elő a Horn-kormány volt pénzügyminisztere, Bokros Lajos: többkulcsos adót, nyugdíjkorhatár-emelést, a magyar aranytartalék eladását és a nyugdíjrendszer gyakorlatilag teljes privatizációját sürgeti – miközben „gonosznak” nevezi a többgyermekes anyák adómentességét, és őrültségnek a 13. és 14. havi nyugdíjat – mutatott rá cikkében a Világgazdaság. Úgy tűnik, a baloldali megszorítócsomag minden elemét szereti.

Bokros Lajos nagyon megkedvelte a Tisza Párt baloldali megszorítócsomag ötletét

A Klasszis Médiának adott interjúban a legismertebb megszorítócsomag kitervelője látványos nosztalgiával idézte fel a róla elnevezett, sokak életét felforgató Bokros-csomagot, amely később rengeteg pontban még alkotmányellenesnek is bizonyult. Az baloldali pénzügyminiszter gond nélkül felsorakozott a Tisza Pártnak készült szigorú megszorítócsomag mellé. Büszkén emlegette a kilencvenes évek „pénzügyi stabilizációját”, miközben ma újra hasonló receptet ajánl a magyaroknak.

A nyugdíjasoknak szánt pluszpénzeket Bokros parasztvakításnak és szemfényvesztésnek bélyegezte. Szerinte semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak, a 14. havit pedig már kifejezetten „őrültségnek” nevezte, amely szerinte csak az inflációt pörgeti, és elértékteleníti az emberek megtakarításait. Ehelyett folytatná a nyugdíjkorhatár emelését, és olyan rendszert akar, ahol aki hamarabb megy nyugdíjba, kevesebbet kap – aki pedig nem fizetett be eleget, az gyakorlatilag semmire se számítson.

A nyugdíjrendszer jövőjét Bokros a privatizációban látja: magánbiztosítók kezére adnák az ellátást, a fiataloknak pedig fizetésük jóval nagyobb részét kellene befizetniük, mint most. Súlyos hibának tartja, hogy megszűnt a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer, és egyértelművé teszi, hogy az állam vonuljon hátrébb.

Az adórendszert is felforgatná: háromkulcsos szja-t javasol 10, 20 és 30 százalékos kulccsal, miközben „leggonoszabbnak” azt tartja, hogy a háromgyermekes anyák életük végéig szja-mentességet kaptak. A kedvezményeket és mentességeket szerinte ki kell vezetni – vagyis a családok egyik legfontosabb könnyítését is elvágná.