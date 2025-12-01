Jön az egészségbiztosítás privatizálása – a baloldali megszorítócsomag durva részletei itt

A járművek kötelező biztosításánál megismert bonus-malus rendszert vezetné be az egészségbiztosításba az a baloldali megszorítócsomag, amelyet tiszás szakértők állítottak össze – írja a Világgazdaság. A dokumentumból az derül ki, hogy magánbiztosítókra bíznák a magyar polgárok egészségügyi ellátásának finanszírozását. A terv kidolgozói is látják a veszélyeket, például azt, hogy romlik a szegényebbek egészségi állapota. Azoknak pedig, aki a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük.

A társadalombiztosítás teljes átalakítását írja a kiszivárgott baloldali megszorítócsomag

A cikk szerint fenekesül forgatná fel az egészségbiztosítást az a baloldali megszorítócsomag, amelyet a Tisza Párt szakértői dolgoztak ki. A kiszivárgott vaskos dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, utóbbi részletesen bemutatta az egyes területek tervezett átalakítását. A társadalombiztosítás átalakításáról az derült ki, hogy a pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. Olyannyira, hogy azoknak, akik a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük. Ráadásul az emberek megbecsültsége hozzávetőleg egy autóéval egyezne meg. Eközben az államnak kellene a legfontosabb feladatokat ellátnia, és nyilván a kockázatokat viselnie. Viszont biztosan jól járnának a magánbiztosítók, amelyek hirtelenjében több ezermilliárd forintos bevételhez jutnának – írják.

A tervezett átalakítás leglényegesebb pontjai:

Az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó.

Minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével. Oda minimum a jövedelem 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként.

A biztosítók csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának.

Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná.

Az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – viszont az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének.

Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak. Erre hivatkozással is közterhet szednének.

Adóemelés kell a finanszírozáshoz

A cikk kiemelte: bár az állam a tiszás terv szerint jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, néhány feladata megmaradna, amiért komoly közterheket szedne. Lenne egy 5 százalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. A terhet minden típusú jövedelemre kivetnének, s ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.