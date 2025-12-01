Jön az egészségbiztosítás privatizálása – a baloldali megszorítócsomag durva részletei itt

A járművek kötelező biztosításánál megismert bonus-malus rendszert vezetné be az egészségbiztosításba az a baloldali megszorítócsomag, amelyet tiszás szakértők állítottak össze – írja a Világgazdaság. A dokumentumból az derül ki, hogy magánbiztosítókra bíznák a magyar polgárok egészségügyi ellátásának finanszírozását. A terv kidolgozói is látják a veszélyeket, például azt, hogy romlik a szegényebbek egészségi állapota. Azoknak pedig, aki a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük.
A cikk szerint fenekesül forgatná fel az egészségbiztosítást az a baloldali megszorítócsomag, amelyet a Tisza Párt szakértői dolgoztak ki. A kiszivárgott vaskos dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, utóbbi részletesen bemutatta az egyes területek tervezett átalakítását. A társadalombiztosítás átalakításáról az derült ki, hogy a pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. Olyannyira, hogy azoknak, akik a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük. Ráadásul az emberek megbecsültsége hozzávetőleg egy autóéval egyezne meg. Eközben az államnak kellene a legfontosabb feladatokat ellátnia, és nyilván a kockázatokat viselnie. Viszont biztosan jól járnának a magánbiztosítók, amelyek hirtelenjében több ezermilliárd forintos bevételhez jutnának – írják.
A tervezett átalakítás leglényegesebb pontjai:
- Az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó.
- Minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével. Oda minimum a jövedelem 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként.
- A biztosítók csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának.
- Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná.
- Az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – viszont az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének.
- Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak. Erre hivatkozással is közterhet szednének.
Adóemelés kell a finanszírozáshoz
A cikk kiemelte: bár az állam a tiszás terv szerint jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, néhány feladata megmaradna, amiért komoly közterheket szedne. Lenne egy 5 százalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. A terhet minden típusú jövedelemre kivetnének, s ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.
A szerződés nélküliek ellátását egy másik közteherből, az úgynevezett egészségügyi szolidaritási járulékból finanszíroznák, amihez pótlék kapcsolódna. Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig 2 százalék lenne, afelett viszont 4 százalék. Emellett például az osztalékból, a kamatból vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már 6 százalékos mértékkel, ami 50 millió forint felett 8 százalékra ugrana.
Díjakból van még: mindenkinek szerződnie kellene a piacra belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová a fizetése minimum 8,5 százalékát át kellene utalnia.
A 8,5 százalékért csupán alacsonyabb szintű ellátás járna. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, többet, adott esetben jóval többet kellene fizetnie. A biztosítók ugyanis csomagokat állítanának össze, ezek közül lehetne választani.
Aki nem él egészségesen, fizessen többet a baloldali megszorítócsomag szerint
Ráadásul a csomagok ára változhat: a biztosítók évente felülvizsgálnák a díjakat és az embereket is. A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagja bevezetné a járművek kötelező felelősségbiztosításánál ismert bonus-malus rendszert. Maga a javaslat fogalmaz így. A javaslat elkészítői ezalatt arra gondoltak, hogy ha valaki nem él egészségesen, díjemelkedéssel kellene számolnia. De vajon ezt hogyan vizsgálnák?
Röpködnek a milliárdok
Az 5 százalékos járulékból évi 2000 milliárd forintot szednének be, a másikból 1500 milliárdot. Emellett a csomag kidolgozói úgy számoltak, hogy a biztosítók már kezdetben 2600 milliárdos éves bevételhez juthatnak, ami néhány év alatt 3600 milliárdra hízhat.
Eközben megszüntetnék
- az ekhót,
- kivégeznék a kivát,
- a katából is rengeteg embert kizárnának.
Ráadásul az új rendszer bevezetésének közvetlen és közvetett költségei is tetemesek lennének, a terv megszövegezői becsülték 300-400 milliárd forintra.
Felmerült a készítőkben, hogy a biztosítók túl nagyra nőhetnek, kartellezhetnek, túlzottan emelhetik a díjakat. Vagyis a munkavállalóknak még többet kellene fizetniük. Felvetették azt is, hogy a magánbiztosítók rendszere miatt kétsebességessé válhat a magyar egészségbiztosítás: a gazdagabbak jobb, a kisebb keresetűek silányabb ellátást kaphatnak. Vagyis a társadalmi szakadék mélyülhet, és romolhat a szegényebbek egészségügyi helyzete.