Minden hazai kutya- és macskatartót megsarcolna a Tisza Párt

Továbbra is felettébb foglalkoztatja a közügyek iránt érdeklődőket, hogy mit tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított baloldali megszorítócsomag. Noha napok óta mindenki által elérhető a több száz oldalas dokumentum, még mindig tartogat meglepetéseket az iromány. Az egyik legmeglepőbb a kutyaadó és macskaadó ötlete, melyet a baloldali megszorítócsomag szerzői valószínűleg nyugat-európai országok gyakorlatából kölcsönöztek – írta meg a Világgazdaság.
Egyre több jel utal arra, hogy a Tiszának készíthették a baloldali megszorítócsomagot
Ugyan a dokumentumot már bárki olvashatja, de a baloldali média jelentős része – Magyar Péter állításait kritikátlanul elfogadva, azokat le nem ellenőrizve – továbbra is úgy tesz, mintha a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció lenne.
A legnagyobb kétkedéssel éppen a kutya- és macskaadó ötletét fogadták, mondván, hogy ez eleve kivitelezhetetlen, hiszen nincs is kataszter a macskákról. Ám a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések, ami szintén alátámasztja, hogy a Tiszának készíthették a baloldali közgazdászok a megszorítócsomagot.
Kutyaadó: Nyugat-Európában a cél a felelős állattartás, s nem a sarcolás
A központi, országos hatályú ebadó Magyarországon újdonságként hathat, azonban Európában bevett gyakorlat. Magyarországon az önkormányzatok hatáskörébe utalták az ebadó kivetését. Ám egyrészt nem minden önkormányzat él az adó beszedésének lehetőségével, másrészt ahol kivetik, ott a helyhatóság gondoskodik a közterületek tisztításáról a kedvencek után, kutyafuttatókat építenek, és biztosítják az eszközöket hulladékgyűjtők és zacskók kihelyezésével a parkokban, hogy a jószágok után maguk is feltakaríthassanak a gondos gazdák.
Ettől még külföldön hosszú ideje létező adózási forma, s van olyan ország, ahol központilag róják ki. Alább megmutatjuk, mely országokban, leginkább Nyugat-Európában vezették már be. Ez a gyűjtés egyébként szintén elérhető a Tisza-tervben.
Elöljáróban annyit érdemes megjegyezni, hogy bár az adómértékek, a beszedés módja és a bevétel felhasználása eltérő, a közös cél mindenhol a felelős állattartás ösztönzése, az állatvédelmi források biztosítása, valamint a közterületi rend fenntartása.
- Németország – A Hundesteuer néven futó adó évtizedek óta létezik és önkormányzati szinten szedik be. Jellemzően évi 90-150 euró a mértéke kutyánként, de például nagyobb városokban a második eb után már akár 500 eurót is elkérnek. Az ellenőrzés szigorú, a kutyák nyilvántartása kötelező.
- Ausztria – szintén önkormányzati hatáskörben működik, 35-100 euró közötti tételt jelent évente. Elsődlegesen a kóbor kutyák számát szeretnék csökkenteni az állattartás felelősebbé tételével.
- Svájc – itt a híres AMICUS-rendszer adja az alapját a kutyaadónak, amelyhez közvetlenül kapcsolódnak az állatorvosok. A kutyatartás engedélyköteles és kötelező felelősségbiztosítás is tartozik hozzá. Az adó mértéke kantononként változik évi 50-200 svájci frank között.
- Hollandia – több települést is találni, amely alkalmazza, jellemzően 70-150 eurót szednek be évente. De tény, hogy néhány nagyvárosban, így például Rotterdamban már kivezették, mert túl költségesnek bizonyult a fenntartása.
- Egyesült Királyság – 2016 óta előírás a kutyák mikrochipes regisztrációja. Aki ennek nem tesz eleget, 500 fontos bírságot kockáztat. Ugyanakkor tételes kutyaadót nem vetettek ki, a kontrollt a felelősségre vonás biztosítja.
- Skandináv országok – hasonló a helyzet Dániában, Svédországban és Norvégiában is: direkt kutyaadó nincs, de kötelező a nyilvántartás és bizonyos esetekben az állattartói biztosítás. Itt a hangsúly a felelős magatartás megkövetelésén van.
A nemzetközi példákból az mindenképpen kiderült, hogy a kutyaadó bevezetésének alapja a mikrochipezés, illetve a központi adatbázis. A díja arányos az állattartás teljes költségéhez képest, így a lakosság számára elfogadható. Az elfogadottság viszont inkább csak úgy érhető el, ha ezeket az összegeket állat- és környezetvédelemre költik.