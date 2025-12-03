Minden hazai kutya- és macskatartót megsarcolna a Tisza Párt

Továbbra is felettébb foglalkoztatja a közügyek iránt érdeklődőket, hogy mit tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított baloldali megszorítócsomag. Noha napok óta mindenki által elérhető a több száz oldalas dokumentum, még mindig tartogat meglepetéseket az iromány. Az egyik legmeglepőbb a kutyaadó és macskaadó ötlete, melyet a baloldali megszorítócsomag szerzői valószínűleg nyugat-európai országok gyakorlatából kölcsönöztek – írta meg a Világgazdaság.

A baloldali megszorítócsomag kutya- és macskaadóját központi adónemként tervezik bevezetni. / Fotó: Pinterest

Egyre több jel utal arra, hogy a Tiszának készíthették a baloldali megszorítócsomagot

Ugyan a dokumentumot már bárki olvashatja, de a baloldali média jelentős része – Magyar Péter állításait kritikátlanul elfogadva, azokat le nem ellenőrizve – továbbra is úgy tesz, mintha a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció lenne.

A legnagyobb kétkedéssel éppen a kutya- és macskaadó ötletét fogadták, mondván, hogy ez eleve kivitelezhetetlen, hiszen nincs is kataszter a macskákról. Ám a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések, ami szintén alátámasztja, hogy a Tiszának készíthették a baloldali közgazdászok a megszorítócsomagot.

Kutyaadó: Nyugat-Európában a cél a felelős állattartás, s nem a sarcolás

A központi, országos hatályú ebadó Magyarországon újdonságként hathat, azonban Európában bevett gyakorlat. Magyarországon az önkormányzatok hatáskörébe utalták az ebadó kivetését. Ám egyrészt nem minden önkormányzat él az adó beszedésének lehetőségével, másrészt ahol kivetik, ott a helyhatóság gondoskodik a közterületek tisztításáról a kedvencek után, kutyafuttatókat építenek, és biztosítják az eszközöket hulladékgyűjtők és zacskók kihelyezésével a parkokban, hogy a jószágok után maguk is feltakaríthassanak a gondos gazdák.

Ettől még külföldön hosszú ideje létező adózási forma, s van olyan ország, ahol központilag róják ki. Alább megmutatjuk, mely országokban, leginkább Nyugat-Európában vezették már be. Ez a gyűjtés egyébként szintén elérhető a Tisza-tervben.