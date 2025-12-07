Bokrosi mélységeket ért el a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja a családtámogatási rendszer visszanyesésének tervével

Mint arról az Origo is beszámolt, súlyos jövedelemkieséssel számolhatnának a családok, ha a Magyar Péter holdudvarába tartozó közgazdászok javaslatai a gyermeknevelési támogatások átalakítására életbe lépnének. A Világgazdaság Herbert Gábort, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökét kérdezte meg, milyen hatásai lennének egy átlag magyar család életére, ha a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban leírtak megvalósulnának.

Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtotta végre a kormány, ezt ezt vágná vissza jelentősen a Tisza pártnak készült baloldali megszorítócsomag. / Fotó: Unsplash

Ezektől mind elköszönhetnének a családok, ha megvalósulna a baloldali megszorítócsomag

Az elnök a lapnak kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről, és sorolhatnánk még tovább.

Összességében a családoknak lehetnek olyan élet szakaszai amikor 30–40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor. A NOE elnöke a családtámogatási rendszer leépítésének demográfiai hatásait a Bokros-csomag következményeihez hasonlítva leszögezte: csak ennek ismeretében lehet felelős döntést hozni a családtámogatásokról, és ezen keresztül Magyarország jövőjéről.

A teljes cikket a Világgazdaság honlapján olvashatja.