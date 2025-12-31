Több mint kétszázezer bankár kerülhet utcára a következő öt évben

A Morgan Stanley elemzői szerint több mint 200 000 munkahely forog veszélyben az európai bankszektorban a következő öt évben, mivel a pénzintézetek egyre inkább mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket alkalmaznak, miközben számos fiókot bezárnak. Emiatt számos bankár munkahelye szűnhet meg – közölte a Financial Times.

Számos bankár veszítheti el munkáját a következő években a mesterséges intelligencia miatt Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

A 35 bankra kiterjedő elemzés szerint a legvalószínűbb leépítések a központi szolgáltatások területén történnek majd, beleértve a back-office és middle-office feladatokat, valamint a kockázatkezelést is.

A Morgan Stanley arra számít, hogy az iparág 2030-ra akár 10 százalékkal is csökkentheti munkaerő-állományát, mivel a bankok egyre több feladatot helyeznek át digitális működésbe, ami hatékonyabb, de kevesebb humán erőforrást igényel.

Bankár a pácban

Jelenleg az európai bankok összesen 2,12 millió embert foglalkoztatnak, így egy 10 százalékos csökkentés körülbelül 212 000 munkahely megszűnését jelentené. Több intézmény számolt be már arról, hogy mesterséges intelligencia alkalmazására hivatkozva hajt végre létszámcsökkentést, például a holland ABN Amro bank 2028-ig tervezi teljes munkaidős alkalmazottainak mintegy egyötödét megszüntetni.

