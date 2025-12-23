Óriási leállás lesz ennél a magyar banknál

Bankszünnap jön az egyik legnagyobb magyar pénzintézetnél, a K&H Bank január 10-én, a késő esti óráktól kezdődően hajtja végre a tervezett fejlesztéseket. Január 10-e egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munknap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni.

Bankszünnapra készül a K&H Bank (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Ezek a K&H Bank bankszünnapjának részletei

A pénzintézet által kiadott tájékoztatás szerint 2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást lehet tapasztalni a következő szolgáltatásokban:

K&H e-bank,

K&H mobilbank,

K&H e-portfólió,

K&H e-posta,

K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül – jelzi a pénzintézet.

Érdemes tehát a lehetőségek szerint úgy tervezni a banki ügyek intézését az érintett ügyfeleknek, hogy a bankszünnappal érintett időszakon kívül tegyék meg azt.

A K&H arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanapra tekintettel, 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség, majd 12:00 órától a munkanapokra meghirdetett munkaidő végéig a lakossági és vállalati személyes ügyfélpontok (bankfiókok) zárva tartanak, valamint a K&H Vállalati Ügyfélszolgálat nem lesz elérhető, így az azokon keresztül nyújtott pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi, és befektetési és kiegészítő szolgáltatások szünetelnek.

Ezen időszakban továbbra is elérhetőek lesznek az egyéb elektronikus azonosítású banki szolgáltatások és a K&H TeleCenter ügyfélszolgálata (+36 1/20/30/70 335 3355).