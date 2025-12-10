Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Balázs Péter

Fontos

Kiszivárgott az ukrán béketerv – nagyon súlyos dolgok vannak benne

Miskolctapolca Barlangfürdő

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő – galéria

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miskolctapolca Barlangfürdőben 2024 szeptemberében bekövetkezett tűzeset miatt a fürdő jelenleg nem látogatható. Jó hír viszont, hogy jövőre nagyszabású rekonstrukció kezdődik, így hamarosan újra élvezhető lesz az Európában egyedülálló, barlangban kialakított fürdőhely gyógyító vize. Galériás összeállításunkban hangulatos képeket mutatunk a közel háromszáz esztendős Barlangfürdő múltjából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miskolctapolca Barlangfürdőfürdőkomplexumfelújítási projekt

A felújítás a barlangfürdő épületének jelentős részét érinti: modernizálják az előcsarnokot és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. Megújul továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is – számolt be róla a Magyar Építők. A fürdő rekonstrukcióját a miskolci székhelyű DHJ Építő Kft. végezheti el közel 768 millió Ft értékben. A mostani szerződés az I/A ütem megvalósítását fedi le, amelyben teljeskörűen korszerűsítik az erősáramú hálózatot, valamint új informatikai, telefonos, kamerás megfigyelő-, hangosítási, tűzjelző és hő- és füstelvezető rendszert építenek ki, továbbá akadálymentes mosdókat alakítanak ki.

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország
Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország

Hangulatos képeken a Miskolctapolca Barlangfürdő története

A Miskolctapolca Barlangfürdő a régió egyik legfontosabb turisztikai vonzereje és legismertebb attrakciója. A víz és a terület gyógyító hatása már a XVIII. század eleje óta ismert, sőt 1743-ra már egy fából készült fürdőt is építettek. Ugyanakkor Miskolctapolca igazi fejlődése a XIX-XX. század fordulójától kezdődött meg. 1934-ben hivatalosan is üdülőhellyé minősítették, így elengedhetetlenné vált egy európai színvonalú fürdő megépítése. Az új fürdőpalota 1939 és 1941 között épült fel. 

1941. május 28-án adták át a fürdőépületet, míg 1969-ben épült a kagylómedence, amely a Barlangfürdő egyik jelképévé vált.

Az 1980-as évek elején kezdődött meg a további barlangjáratok feltárása, mely járatokat újabb két évtizeddel később, az 1998 és 2005 közötti bővítés során alakítottak fürdőzésre alkalmassá. Az ezredfordulón a fürdő történetének eddigi legnagyobb bővítése zajlott, mely közel hét évig tartott.

A Miskolctapolca Barlangfürdő egy Európában egyedülálló, meleg források felett emelkedő barlangban kialakított fürdőhely. A 30°C-os víz és a barlang klímája gyógyhatású, főként ízületi betegségek esetén ajánlott, de mivel sótartalma alacsonyabb, mint a gyógyvizeké – nem éri el az 1000 milligramm/litert sem – így korlátlan ideig lehet benne fürdőzni.

Nézze végig a vidám életképeket a Miskolctapolca Barlangfürdő történetéből!

Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca,
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240119 Miskolc A Barlangfürd? titkos ajtajai mögé is bejutottak. Szárazlábas túrát tartottak a Miskolctapolcai Barlangfürd?ben. A különleges programot februárban hagyományosan arra
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240119 Miskolc A Barlangfürd? titkos ajtajai mögé is bejutottak. Szárazlábas túrát tartottak a Miskolctapolcai Barlangfürd?ben. A különleges programot februárban hagyományosan arra
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240906 Miskolc Kigyulladt a Barlangfürdő. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240907 Miskolc Sajtótájékoztató a leégett Barlangfürdőben. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürd?ben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürd?ben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürd?ben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250610 Miskolc A Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250610 Miskolc A Miskolctapolca Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250610 Miskolc A Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Galéria: Miskolci barlangfürdő
1/19
1937

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!