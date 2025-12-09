Megnéztük az új orosz diszkontot: mutatjuk, mit és mennyiért lehet kapni

A Méta utcáig érő vásárlói sor, hosszú várakozás a pénztáraknál, rogyásig pakolt bevásárlókocsik, és – ha jók a munkatársak becslései, de erről később – több tízezer forintos kosárérték jellemezte a Basket Plus megnyitását követő első néhány napját – de az üzlet első hétvégéjét biztosan. Az Origón megjelent cikkek tanulsága szerint – kis túlzással – a mitikus idők homályába vész az, amikor először lehetett hallani az orosz Mere hazai piacra érkezéséről, a végül Basket Plus néven induló boltlánc körüli érdeklődés azonban nem csillapodott. Az Origo megnézte, mire képes az ultrafapados diszkont, és azt is megtudta: még a vállalatnál sem számítottak ekkora vásárlói érdeklődésre. A spórolást a nagy mennyiség egyszerre történő megvásárlással összekötő bolt könnyen válhat sokak új kedvencévé, ám várhatóan olyanok is lesznek, akiket később legfeljebb a kíváncsiság visz oda.

Vásárlók az első magyar Basket Plus (Mere) üzletben december 8-án

Fotó: Havran Zoltán

Basket Plus: központon kívül, civilizáción innen

A Basket Plus iránti felfokozott érdeklődés több dolog miatt is figyelemre méltó. Az egyik az, hogy anélkül, hogy a szónak pejoratív kicsengést adnánk, a Besence utca üzlet tényleg Budapest külvárosában található, ami önmagában még nem irányjelzés, de az már az lehet, hogy a XVIII. kerület lakóövezetének szélén, főként ipari-kereskedelmi egységeket koncentráló övezetben helyezkedik el. A közelben egyébként Lidl, Aldi is található, s csak egy ugrás a soroksári Auchan és az azzal szemben álló pesterzsébeti Tesco – két „ősi” monstumáruház a hazai hipermarket-szcénában.

S bár a Basket Plus tömegközlekedéssel is gond nélkül megközelíthető, kiépített járdán, bőven az épített környezet határán belül maradva, az igazi az, ha autóval gördülünk ide.

Erre van is parkolóhely, az 50 saját helyett 41 további megszerzésével sikerült bővíteni, s a Basket Plus szlogenje amúgy is a nagytételes vásárlásokra buzdít mindenkit – ha csak egy-két apróság kell az esti vacsorához, azt nem itt fogjuk beszerezni, pláne nem a város másik végén lakva.

Másrészt az érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalat nem csapott különösebb hírverést a nyitásnak. Mint az Origo a helyszínen megtudta, a környéken terítettek szórólapokat, és nem budapesti, regionális jellegű rádióban ment néhány hirdetésük is, de a többit a közösségi média – jelesük a TikTok – elintézte. Szerintük ennek köszönhető – mondta a helyszínen a neve mellőzését kérő üzletvezető –, hogy minden eddigi nyitvatartási napon nagy tömeg volt, különösen hétvégén.

Tudunk olyan vásárlóról, aki Szolnokról érkezett, csak azért utazott fel, hogy megnézze az üzletet, és persze vásárolt is

– mondta a bolt munkatársa lapunknak.