Újabb minősítő mondta ki: Magyarországon érdemes befektetni

Az NGM szerint a Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – írják. Ez erős befektetői bizalmat jelent Magyarország iránt.

A Fitch Ratings ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot - hazánk iránt erős a befektetői bizalom (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Erős a befektetői bizalom Magyarország iránt

Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi.

A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Az NGM a hitelminősítő értékeléséhez fűzött kommentárjában rögzíti, hogy a magyar gazdaság stabil alapokon áll:

továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony;

több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás;

újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.

A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373 200 forintra nő.

Rövid távon a fogyasztás, hosszabb távon a beruházások segítik a gazdasági növekedést

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését.