Újabb minősítő mondta ki: Magyarországon érdemes befektetni

Az NGM szerint a Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra – írják. Ez erős befektetői bizalmat jelent Magyarország iránt.
Erős a befektetői bizalom Magyarország iránt
Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi.
A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.
Az NGM a hitelminősítő értékeléséhez fűzött kommentárjában rögzíti, hogy a magyar gazdaság stabil alapokon áll:
- továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony;
- több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás;
- újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.
A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373 200 forintra nő.
Rövid távon a fogyasztás, hosszabb távon a beruházások segítik a gazdasági növekedést
A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza.
A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését.
A kormány itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot. A kormány mindezek mellett egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit.
„Magyarország pénzügyei rendezettek, így a Kormány – a negatív külső gazdasági környezet és Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, vagy a 14. havi nyugdíj első heti részlete” - rögzíti a minisztérium közleménye.