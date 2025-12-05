Megszólaltak a vállalatok a 2026-os fizetésemelésről – több cég emelte idén a béreket, mint amennyi tervezte

2024-ben még csak a cégek 54 százaléka tervezett a bérek növelésével az idei évre, azonban októberre már 70 százalékuk emelt átlagosan 8 százalékot a fizetéseken – derül ki a Profession.hu átfogó munkáltatói felméréséből. Mindeközben az Eurostat első negyedéves adatai szerint 10,2 százalékkal lettek magasabbak a munkaerővel kapcsolatos kiadások Magyarországon, ami jelentősen meghaladja az EU-s átlagot. Ebben ugyanakkor nagyon fontos szerkezeti összetevőt jelent a bérkiáramlás növekedése.

Béremelést tervez 2026-ra a munkáltatók több mint fele, de akár ennél is nagyobb arányban emelhetnek majd (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Béremelést tervez a cégek többsége

„2023 óta figyelhető meg a trend, hogy a cégek kicsivel több mint a fele tervez bérfejlesztést a következő évre, végül mégis több mint 70 százalékuk emel a fizetéseken” – mondta el a felmérés eredményeiről Dencső Blanka, a Profession.hu vezető elemzője. Az elemző szerint a munkavállalók általában a tényleges emelésnél magasabb mértékűt várnak el, ennek hiányában viszont erősödik a piacon a bérnyomás. Hozzátette: a munkáltatók egyik visszatérő nehézsége, hogy a meghirdetett állásokra jelentkezők fizetési igénye magasabb, mint amivel terveznek a pozícióknál. (Ez utóbbi vonatkozásban is új fejezetet nyit a 2026 nyarától érvényes bértranszparencia, ennek részleteihez ezt az összeállítást ajánljuk az Origón.)

A 2026-ra szóló bérfejlesztési terveket a piaci környezet változásai és a szervezet teljesítménye mellett továbbra is az infláció változása és a munkaerő megtartása befolyásolja. A betöltetlen állások száma dinamikusan csökkent az elmúlt években hazánkban (KSH), míg a portálon meghirdetett állások száma érdemben nem változott, így a cégek számára az utóbbi szempont még inkább fontossá válik.

Azok közül a döntéshozók közül, akik már elkötelezték magukat a fizetésemelés mellett, tízből heten pozíciótól és teljesítménytől függetlenül az összes munkavállalójuk fizetésének átlagosan 8 százalék körüli emelésére törekednek.

A válaszadó cégek 48 százalékánál jár valamilyen béren kívüli juttatás jelenleg a dolgozóknak, ötödük ennek az emelését is tervezi, szintén átlagban 8 százalékkal.