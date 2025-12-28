Milyen titokzatos repülőgép érkezett Budapestre? Soha nem járt még ilyen Ferihegyen!

December 25-én reggel Budapestre érkezett Európa első „Big Twin” áruszállító repülőgépe, amely a Hungary Airlines színeiben landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, jelezve ezzel a magyar légi logisztika új fejezetének kezdetét. A 9H-JJB lajstromjelű óriásgép napokon belül megkezdi a ferihegyi bázisról történő rendszeres üzemelést, és várhatóan a Hangcsou–Budapest áruszállító vonalon teljesít majd járatokat – közölte az Airportal.

A társaság egy másik, aA330-200F típusú cargo gépe, a Big Twin ennél nagyobb/Fotó: Cargo Facts

A „Big Twin” egy átalakított Boeing 777

A repülőgép különlegességét az adja, hogy a Boeing 777-300ERSF típus egy utasszállítóból átalakított áruszállító, amely a „Big Twin” fantázianevet kapta. Ez a konverzió lehetővé teszi, hogy

a gép akár 101,6 tonna árut szállítson,

több standard raklaphellyel rendelkezzen, mint a hagyományos 777F vagy a korábbi négyhajtóműves 747-400F típusok.

A GE90 hajtóművekkel felszerelt példány akár 21 százalékkal hatékonyabban használja az üzemanyagot tonnánként, miközben a fő fedélzet hőmérséklet-szabályozása lehetővé teszi hőérzékeny vagy romlandó áruk, például gyógyszerek és állatok szállítását is. A Hungary Airlines célja, hogy Budapestet tovább erősítse a Kína és Európa közötti cargo hálózatban, és a „Big Twin” bevetésével nagyobb, gyorsabb és gazdaságosabb áruforgalmat szolgáljon ki, különösen az e-kereskedelem és ipari szállítmányok területén – magyarázza a szakportál.

Komoly ambíciói vannak a légitársaságnak

A légitársaság – ahogy korábbi cikkünkben már megírtuk – maga is fontos mérföldkőhöz érkezett: tavaly év végén szerezte meg a működéshez szükséges légi közlekedési engedélyeket.

Friss közleményük szerint az elmúlt egy évben már több mint 4600 repült órát teljesített a légitársaság, mintegy 13 000 tonna árut szállítva, és sikeresen túl vannak három magyar hatósági auditon és egy EASA-ellenőrzésen – írták lapunkhoz eljuttatott közlésükben. Kezdetben heti három, majd négy Hongkong–Budapest-járatot üzemeltetett, és azóta engedélyt szerzett Kína kontinentális területére való repüléshez is.

A „Big Twin” Lagosból érkezett Budapestre.