Kiderült, melyik napszakban lehet rengeteg pénzt keresni

Egy befektetési alap bitcoinhoz kötött eszközökkel kereskedne, ám ezt nem a hagyományos módon, az amerikai értéktőzsde megszokott nyitvatartási idejében, hanem éjszaka tenné, miközben a Wall Street alszik.

Éjszaka is lehet majd bitcoinnal kereskedni

Fotó: AFP

A Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF célja, hogy bitcoinhoz kötött pénzügyi eszközöket vásároljon az amerikai pénzpiacok zárása után, majd ezeket a pozíciókat a piacok újranyitása előtt lezárja.

A CNBC arra is kitér, hogy az alap nem tartana közvetlenül bitcoint, ehelyett eszközértékének legalább 80 százalékát derivatívákkal, ETF-ekkel, ETP-kel és opciókkal való kereskedésre fordítaná. Vagyon körülbelül ötödét pedig amerikai állampapírokban tartaná. Stratégiájuk alapja annak kihasználása, hogy a bitcoinnal való kereskedésből sokszor hatalmas nyereséget lehet realizálni a tőzsdei nyitvatartási idő után.

Komoly nyereséget kínál a bitcoinnal való éjszakai kereskedés

Ezt az elméletet alátámasztják, a Bespoke Investment Group vagyonkezelő adatai, amelyek szerint az a befektető, aki az amerikai piacok hivatalos zárása után vásárolta volna az iShares Bitcoin Trust ETF-eket, majd a következő nyitáskor adta volna el azokat, 2024 januárja óta már 222 százalékos nyereséget ért volna el. Az a befektető viszont, aki a nyitáskor vásárolta volna ezeket az eszközöket, és záráskor adta volna el azokat, ugyanezt az időszakot 40,5 százalékos veszteséggel zárta volna.

A tőzsdei kereskedési időn kívüli, azaz éjszakai kereskedés eszerint komoly haszonnal kecsegtethet, és azokat az ármozgásokat használja ki, amelyek akkor alakulnak ki, amikor a piac alszik.

Ez az ún. AfterDark stratégia alapja.

Ezeknek a termékeknek a piaca Donald Trump hivatalba lépése után pezsgésnek indult, ugyanis kormányzati nyomásra az amerikai tőkepiaci felügyelet (SEC) és az árupiaci hatóság (CFTC) enyhítette a tokenkibocsátókra és a digitális eszköztőzsdékre vonatkozó szabályozását. Ez pedig elősegítette a kriptoalapok elterjedését.

Bitcoin: van élet ezen kívül is

A Bitcoin 9%-kal esett az év során, de a többi vezető kriptovaluta 2025-ben emelkedett. Az idei év kiemelkedő teljesítményei közé tartozik a Tron, a Bitcoin Cash, a Tether Gold, a Hyperliquid és az Aster. A Motley Fool Stock Advisor elemzőcsapata szerint, a hosszú távú, „vétel és tartás” elvét követő befektetők jobban járnak, ha olyan bevált neveknél maradnak, mint a Bitcoin, az Ethereum és a Coinbase.