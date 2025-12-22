Itt a nagy bejelentés: indulhat az új szuper BMW gyártása

A német autógyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a müncheni gyár technológiai szempontból készen áll a Neue Klasse modellgeneráció gyártására, így az új elektromos BMW i3 szedán előállítására is. A tervek szerint az első sorozatgyártású példányok 2026 második felében gördülhetnek le a gyártósorokról, ezzel München is csatlakozik a Neue Klasse elektromos modelleket gyártó helyszínekhez.

Indulhat Münchenben a BMW i3 gyártása

Fotó: gd_project / Shutterstock

A BMW i3 a bajor autógyártó következő nagy dobása

A vállalat a BMW stratégiájának megfelelően Debrecen után a bajor fővárosban is elindítja az új generációs elektromos modellek gyártását.

Míg Magyarországon az iX3 készül majd, addig Münchenben elsőként az új i3 limuzin, később pedig az i3 Touring kombi gyártása indulhat el.

Az e-cars.hu cikke szerint a müncheni üzemben már telepítették az új karosszériaüzem és az összeszerelő sor teljes gyártóberendezését, és a legutolsó funkcionális próbák is sikeresen lezárultak.

Az új i3 technikai szempontból semmilyen rokonságot nem mutat a Lipcsében korábban gyártott, ikonikus akkumulátoros BMW i3 kompakt modellel. A müncheni gyárban az elmúlt másfél évben a gyár területének mintegy egyharmadán átfogó felújításokat hajtottak végre, hogy megfeleljen az új iFACTORY gyártási logikának.

Ahogy beszámoltunk róla, szeptember végén Debrecenben már átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az előzőekben már említett iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

Az üzem Európa egyik legmodernebb gyára, és a BMW iFactory koncepciójának mintapéldája. Külön kiemelendő a mesterséges intelligencia használata: AI értékeli ki az egyes munkafolyamatokat. Ráadásul a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal.

Az üzem kapacitását és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve az itt előállított hozzáadott érték elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.