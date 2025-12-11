Hírlevél
Rendkívüli

Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Sport

Példátlan botrány borzolja a kedélyeket a magyar-holland kézi-vb negyeddöntő kapcsán

nosztalgia

Videón Bokros Lajos Tisza-csomagot támogató veretes mondatai – ez vérfagyasztó

Sokkoló kijelentésekkel állt elő a Horn-kormány volt pénzügyminisztere, Bokros Lajos: többkulcsos adót, nyugdíjkorhatár-emelést, a magyar aranytartalék eladását és a nyugdíjrendszer gyakorlatilag teljes privatizációját sürgeti – most összefoglalták egy videóban veretesebb állításait.
nosztalgiaTisza PártTisza-adóbaloldali megszorítócsomagBokros Lajos

A Horn-kormány megszorítócsomagjáról elhíresült volt pénzügyminiszter interjút adott, amelyben teljes mellszélességgel állt ki a Tisza Párt gazdasági programja mellett. Bokros Lajos többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezetten őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, s ezzel lényegében fel is mondta a Tisza-adócsomagban foglalt főbb pontokat.

baloldali megszorítócsomag, Tisza-adó, Bokros Lajos
A baloldali megszorítócsomag, amit a Magyar Péter vezette Tisza Párt tett le az asztalra, nagyon tetszik Bokros Lajosnak is.
Fotó: Facebook

Az Origo is megírta korábban, hogy a korábbi baloldali pénzügyminiszter a Klasszis Médiának adott interjúban látványos nosztalgiával idézte fel a róla elnevezett, sokak életét felforgató Bokros-csomagot, amely később rengeteg pontban még alkotmányellenesnek is bizonyult. A baloldali pénzügyminiszter gond nélkül felsorakozott a Tisza Pártnak készült szigorú megszorítócsomag mellé. Büszkén emlegette a kilencvenes évek „pénzügyi stabilizációját”, miközben ma újra hasonló receptet ajánl a magyaroknak. Erről a teljes cikket itt lehet elolvasni, a videó pedig önmagáért beszél.

Korábban azt is megírtuk, hogy a hazai cégvilág szereplői sem maradnának ki a Tisza Pártnak készült tervezet adóemeléseiből. Azt korábban már ismertettük, hogy a vállalkozásokra csaknem 3700 milliárdos megszorítás várna, ha valóra válna a tiszás szakértők javaslatgyűjteménye, mostani cikkünkben a társasági adónál tervezett változtatásokkal foglalkozunk részletesebben.

 

