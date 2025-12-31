Hagyományok, amelyek a babonások szerint garantáltan segítenek bőséget hozni 2026-ra

Legyen az tányértörés, vagy épp gránátalma vacsora, a most következő tradíciók a babonások szerint garantáltan segítsenek bőséget és jólétet hozni 2026-ra.
A Szilveszter és az Új Év napja is bővelkedik a bőséget ígérő babonákban
Magyarországon általános hiedelem, hogy amit újév napján teszünk, azt fogjuk tenni egész évben. Eleink ezért ezen a napon nagyon ügyeltek arra, hogy jó hangulatban, viszály nélkül, kevés munkával és jó ételekkel teljen az esztendő első napja. Az új esztendő napján a fiatalok egykor házról házra jártak, megrázták a gyümölcsfákat, gabonát szórtak szét a házba, hogy a Jóisten bő termést, sok malackát adjon az évben a gazdának.
Az újesztendei varázslások fontos része volt, hogy mi kerül a tányérra. Azon a napon pontosan meghatározott ételeket kellett enni a jóslat teljesüléséhez, illetve bizonyos ételek fogyasztása szigorúan tilos volt. Az Ipoly mentén nyulat nem tálaltak, mivel az fürgén elszalad, és magával viszi a szerencsét. Ilyen a baromfihús fogyasztásának tilalma is; úgy tartották, hogy elkaparná a szerencsét, netán kirepülne a szerencse. Ellentétben a disznóval, amelyik éppenséggel kitúrja a szerencsét. A hiedelem szerint, aki malacpecsenyét eszik, annak a házába sok pénzt, jólétet túr a malacka. Ezért került, és kerül ma is újév napján sok helyen disznóhús az asztalra.
Emellett a hagyomány szerint a lencse bőséges fogyasztása az év végén és az új év első napjaiban gazdagságot hoz a következő esztendőre.
A dánok újévkor tányérokat és törhető edényeket dobálnak a barátaik és a szomszédaik bejárati ajtajára egy régi újévi hagyomány szerint. Úgy tartják, hogy minél nagyobb lesz a törmelékkupac másnap reggel, annál több szerencse és bőség éri az illetőt az új év során. Dániában más furcsaságokkal is szokás az új esztendő köszöntése: az emberek gyakran felállnak, majd leugranak éjfélkor a székről, amivel az új évbe ugrást szimbolizálják.
Skóciában, aki szilveszterkor éjfél után először lépi át a küszöböt, az fogja előrejelezni az előttük álló év történéseit. A skótok úgy gondolják, hogy a legjobb ember erre egy magas, sötét hajú férfi, aki nem csak jó szerencsét hoz a házba, hanem olyan ajándékokkal is meglepi a házigazdákat, mint a pénzérmék, a kenyér és a whisky.
Törökországban néhányan megszórják sóval a saját küszöbjüket éjfélkor, hogy ezzel szimbolizálják a békét és a jólétet, míg mások gránátalmát esznek, hogy bevonzzák a gazdagságot.
Miután a görögöknél a hagymát az újjászületéssel és a fejlődéssel szokás azonosítani, ezért szilveszterkor ezt akasztják fel az ajtajukra, hogy az új évben is biztosított legyen a fejlődés, illetve a gyarapodás.
Észtországban hét, kilenc vagy tizenkét alkalommal is étkeznek az év utolsó napján, vagy ennek megfelelő számú fogást kínálnak az asztalon, mivel ezeket szerencseszámoknak tekintik. Néhányan abban is hisznek, hogy ez hozza el hét, kilenc vagy tizenkét ember számára a jólétet és erőnlétet az előttük álló évben.