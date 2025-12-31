Hagyományok, amelyek a babonások szerint garantáltan segítenek bőséget hozni 2026-ra

Legyen az tányértörés, vagy épp gránátalma vacsora, a most következő tradíciók a babonások szerint garantáltan segítsenek bőséget és jólétet hozni 2026-ra.

Hagyományok, amelyek a babonások szerint garantáltan segítsenek bőséget hozni 2026-ra. (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A Szilveszter és az Új Év napja is bővelkedik a bőséget ígérő babonákban

Magyarországon általános hiedelem, hogy amit újév napján teszünk, azt fogjuk tenni egész évben. Eleink ezért ezen a napon nagyon ügyeltek arra, hogy jó hangulatban, viszály nélkül, kevés munkával és jó ételekkel teljen az esztendő első napja. Az új esztendő napján a fiatalok egykor házról házra jártak, megrázták a gyümölcsfákat, gabonát szórtak szét a házba, hogy a Jóisten bő termést, sok malackát adjon az évben a gazdának.

Az újesztendei varázslások fontos része volt, hogy mi kerül a tányérra. Azon a napon pontosan meghatározott ételeket kellett enni a jóslat teljesüléséhez, illetve bizonyos ételek fogyasztása szigorúan tilos volt. Az Ipoly mentén nyulat nem tálaltak, mivel az fürgén elszalad, és magával viszi a szerencsét. Ilyen a baromfihús fogyasztásának tilalma is; úgy tartották, hogy elkaparná a szerencsét, netán kirepülne a szerencse. Ellentétben a disznóval, amelyik éppenséggel kitúrja a szerencsét. A hiedelem szerint, aki malacpecsenyét eszik, annak a házába sok pénzt, jólétet túr a malacka. Ezért került, és kerül ma is újév napján sok helyen disznóhús az asztalra.

Emellett a hagyomány szerint a lencse bőséges fogyasztása az év végén és az új év első napjaiban gazdagságot hoz a következő esztendőre.

A dánok újévkor tányérokat és törhető edényeket dobálnak a barátaik és a szomszédaik bejárati ajtajára egy régi újévi hagyomány szerint. Úgy tartják, hogy minél nagyobb lesz a törmelékkupac másnap reggel, annál több szerencse és bőség éri az illetőt az új év során. Dániában más furcsaságokkal is szokás az új esztendő köszöntése: az emberek gyakran felállnak, majd leugranak éjfélkor a székről, amivel az új évbe ugrást szimbolizálják.

Skóciában, aki szilveszterkor éjfél után először lépi át a küszöböt, az fogja előrejelezni az előttük álló év történéseit. A skótok úgy gondolják, hogy a legjobb ember erre egy magas, sötét hajú férfi, aki nem csak jó szerencsét hoz a házba, hanem olyan ajándékokkal is meglepi a házigazdákat, mint a pénzérmék, a kenyér és a whisky.