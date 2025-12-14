Egymillió dolláros ajtó vezet a dubaji repülőtér titkos szobájába

A British Airways elképesztő luxust kínáló repülőtéri várót alakított ki a Dubaji Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján. A közel 540 négyzetméteres, különleges eleganciával berendezett váróterem – amely a modern brit dizájnt ötvözi az Egyesült Arab Emírségek sokakat elvarázsoló atmoszférájával – a lehető legmagasabb szintű élményt kínálja a repülőtéri átszállásra várakozó utasoknak.

Különleges megoldásokkal készült a British Airways repülőtéri luxusváróterme

A luxusváróterem teljes körű szolgáltatást nyújtó bárral, közel-keleti ihletésű dizájnnal és világszínvonalú ételekkel büszkélkedhet. Ám szigorú megkötések vannak, mert oda csak a British Airways Club World (business osztály) vagy első osztályon utazó utasai, a British Airways Club Silver vagy annál magasabb státuszú utasai, valamint a Oneworld légi szövetség (amely többek között az American Airlines, a British Airways, a Cathay Pacific, a Qatar Airways, a Qantas és a Finnair légitársaságokat tömöríti) Sapphire és magasabb státuszú utasai léphetnek be.

A térkialakítás a hagyományos közel-keleti stílusjegyeket hordozza magán, lendületes ívekkel, mintás fémburkolattal és tükrös falakkal. A váróterem csillárját a fő étkezőben tükrös mennyezet keretezi, felette a British Airways logója látható. A mosdókat geometrikus csempékkel díszítették, míg az ülőbútorok brit hagyományos anyagok felhasználásával készültek.

Az első osztályon utazók, vagy az arany fokozatú törzsutasok a különleges intimitást kínáló Concorde szobát is használhatják, ahová egy úgynevezett „millió dolláros ajtón” keresztül lehet belépni

– teszi hozzá a The Telegraph. Az ide belépő „kiválasztottak” a Concorde Dining Roomban étkezhetnek luxuskörülmények között.

A luxusváróban egy önkiszolgáló étkező is található, ahol többek között arab reggeliből, süteményekből és sajttálból válogathatnak az utasok. Emellett finom pezsgőket és kézműves koktélokat is fogyaszthatnak.

Az à la carte étlapon közel-keleti különlegességek szerepelnek, mint például az arab mezze és az édes desszert, az Umm Ali, de Concorde Wagyu burger és skót füstölt lazac is megkóstolható arepülőtéri átszállásra való várakozás közben.