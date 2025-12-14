Hírlevél
Egymillió dolláros ajtó vezet a dubaji repülőtér titkos szobájába

Olvasási idő: 5 perc
A British Airways sajátos fejlesztéssel próbálja magához kötni a dúsgazdag utazóközönséget. Miami után Dubajban is olyan repülőtéri várótermet nyitott, amelynek minden négyzetcentimétere különleges luxusról árulkodik.
A British Airways elképesztő luxust kínáló repülőtéri várót alakított ki a Dubaji Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján. A közel 540 négyzetméteres, különleges eleganciával berendezett váróterem – amely a modern brit dizájnt ötvözi az Egyesült Arab Emírségek sokakat elvarázsoló atmoszférájával – a lehető legmagasabb szintű élményt kínálja a repülőtéri átszállásra várakozó utasoknak.

Dubaj, repülőtér, British Airways
A British Airways elképesztő luxust kínáló repülőtéri várótermet nyitott Dubajban
Fotó: Unsplash

Különleges megoldásokkal készült a British Airways repülőtéri luxusváróterme

A luxusváróterem teljes körű szolgáltatást nyújtó bárral, közel-keleti ihletésű dizájnnal és világszínvonalú ételekkel büszkélkedhet. Ám szigorú megkötések vannak, mert oda csak a British Airways Club World (business osztály) vagy első osztályon utazó utasai, a British Airways Club Silver vagy annál magasabb státuszú utasai, valamint a Oneworld légi szövetség (amely többek között az American Airlines, a British Airways, a Cathay Pacific, a Qatar Airways, a Qantas és a Finnair légitársaságokat tömöríti) Sapphire és magasabb státuszú utasai léphetnek be.

image

A térkialakítás a hagyományos közel-keleti stílusjegyeket hordozza magán, lendületes ívekkel, mintás fémburkolattal és tükrös falakkal. A váróterem csillárját a fő étkezőben tükrös mennyezet keretezi, felette a British Airways logója látható. A mosdókat geometrikus csempékkel díszítették, míg az ülőbútorok brit hagyományos anyagok felhasználásával készültek.

Az első osztályon utazók, vagy az arany fokozatú törzsutasok a különleges intimitást kínáló Concorde szobát is használhatják, ahová egy úgynevezett „millió dolláros ajtón” keresztül lehet belépni 

– teszi hozzá a The Telegraph. Az ide belépő „kiválasztottak” a Concorde Dining Roomban étkezhetnek luxuskörülmények között.

image

A luxusváróban egy önkiszolgáló étkező is található, ahol többek között arab reggeliből, süteményekből és sajttálból válogathatnak az utasok. Emellett finom pezsgőket és kézműves koktélokat is fogyaszthatnak. 

Az à la carte étlapon közel-keleti különlegességek szerepelnek, mint például az arab mezze és az édes desszert, az Umm Ali, de Concorde Wagyu burger és skót füstölt lazac is megkóstolható arepülőtéri átszállásra való várakozás közben.

image

A British Airways egy 7 milliárd fontos projekt részeként egy másik hasonló várótermet is nyitott, a Miami Nemzetközi Repülőtéren, de a légitársaság jelentős beruházásokat eszközölt például a londoni Gatwick, a lagosi, a szingapúri, a Seattle-i és a washingtoni Dulles repülőtéren is az utasok kényelmének növelése érdekében.

 

 

