Brüsszel atombombát dobna a magyar gazdaságra

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az az Európai Bizottság tervét, amely 2027 végére fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot, ezzel elhárítva az utolsó előtti jogi akadályt, mielőtt a tilalom törvényerőre emelkedne. Az orosz gáz betiltásáról szoló szavazáson 500-an voksoltak igennel, 120-an nemmel és 32-en tartózkodtak. A tilalomhoz még az EU minisztereinek hivatalos jóváhagyása szükséges, amely várhatóan a jövő év elején megtörténik - közölte a Reuters. Az EU a hónap elején megállapodott egy jogszabályról, amely megszakítaná a kapcsolatokat Európa korábbi legnagyobb gázszállítójával, Oroszországgal, miután erre Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után ígéretet tett.

Az orosz energiaóriás, a Gazprom logója. Az Európai parlament megszavazta az orosz gáz betiltását célzó rendeletet.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

A mai (2025. december 17-i) európai parlamenti szavazáson a RePowerEU-hoz kapcsolt, az orosz gázimport 2027-ig történő kivezetéséről szóló javaslatot fogadták el. A törvényt a tervek szerint megerősített többséggel kell jóváhagynia az országoknak, lehetővé téve, hogy legyőzze Magyarország és Szlovákia ellenállását. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy 2026 elején jogszabályjavaslatot fog benyújtani az orosz olajimport fokozatos megszüntetésére.

Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni

Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap. A tárcavezető arról számolt be, hogy az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendelet ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.

Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

- hangsúlyozta. "Ezért Szlovákia kormányával közösen - döntést követően azonnal - megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára" - tette hozzá.