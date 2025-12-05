Indul a tesztüzem: akár 160-nal is száguldhat a vonat az új pályán

Hamarosan elkészül a Budapest-Belgrád vonal magyarországi szakasza. Gyakorlatilag a régi vasútvonalat elbontottuk, és a helyére egy vadonatúj 160 km hosszú, 160 km órával járható vadonatúj vasútvonal létesült a személy- és az áruforgalom számára – közölte a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A munka a végéhez közeledik: elindult a tesztüzem. A Budapest-Belgrád vasútvonal hosszú távon erősíti Magyarország logisztikai és közlekedési szerepét.

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal, indul a tesztüzem

Mint ismert, a Budapest–Belgrád vasútvonal az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése. A projekt egyszerre erősíti a nemzetközi vasúti kapcsolatokat, a hazai hálózatot és a budapesti agglomeráció közlekedését. A 150-es vonal újjászületik, és soroksári–dömsödi térségből is gyorsabb, megbízhatóbb eljutás válik lehetővé.

Hegyi Zsolt szerint, az infrastruktúra elkészült, a sínek, a felsővezetékek, az épületek, a peronok és a jelzők már állnak, és így kezdődhet a tesztüzem. Ez azt jelenti, hogy élő, valóságos körülmények között két mozdonnyal kipróbálják, hogy a vágányok valóban jól járhatóak-e, és minden jól működik-e úgy, ahogy azt megtervezték.

Aki járt már erre korábban az átépítés előtt nem nagyon fog ráismerni a régi vasútvonalra, hiszen a kétvágányos 160 km per órával járható vasútvonalon, Budapestről Kiskunhalasig 75 perc alatt a kelet-biai határig pedig másfél óra alatt lehet majd eljutni

– mutatott rá a szakember. A vasútvonalnak kiemelt szerepe lesz a nemzetközi személyszállításban, hiszen a Budapest-Belgrád kapcsolat megnyílásával Európa és Szerbia vasúthálózata össze tud végre kapcsolódni. Budapestről Belgrádba a menetidő három és fél óra lesz, gondoljunk bele, hogy korábban éjszakai vonat hálókocsikkal közlekedett a két főváros között – mondta Hegyi Zsolt. A vonal Budapesthez közelebbi szakaszán megindul az elővárosi jellegű forgalom, segítve az ottani településekről Budapestre ingázott mindennapjait. Ez az elmúlt évek legjelentősebb magyarországi vasútfejlesztése.

A hírek szerint Magyarországon folytatódnak a Budapest-Belgrád vasútra szánt kínai gyártmányú nagy sebességű motorvonatok tesztjeit, mivel magyar típusengedélyre van szükségük. A CRRC által gyártott szerelvényeket több hazai városban is látták.