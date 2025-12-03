Budapest a világ TOP 10-es listáján, a magyar főváros az egyik legvonzóbb karácsonyi úti cél

A PrivacyJournal a napokban tette közzé új kutatását, amelyben a 2025-ös év legjobb karácsonyi úti céljait rangsorolta a TripAdvisor és a Kayak értékelései alapján. Ötven vizsgált úti cél közül 33-ban találtak karácsonyi programokat, ezek közül rangsorolták a 25 legjobb úti célt, köztük Budapestet is.
Budapest is bekerült a legvonzóbb karácsonyi úti célok közé
A PrivacyJournal rangsoroláskor figyelembe vette a Tripadvisor valamint a Kayak adatait felhasználva:
- a karácsonyi élményt, a vásárokat, hangulatukat, egyediségüket,
- nyelvi hozzáférhetőséget, vagyis hány nyelven érhetők el túrák,
- az óránkénti túraárat,
- valamint a decemberi átlagos éjszakánkénti szállásárat.
Az összesítés alapján Budapest is bekerült a legjobb célpontok közé.
London végzett az első helyen, Amszterdam került a dobogó második fokára, míg Nürnberg a harmadik helyen végzett.
London mellett szólt a legnagyobb túrakínálat, a legstabilabb nemzetközi kereslet, Amszterdam mellett a nyelvi sokszínűség, míg Zágráb a karácsonyi vásárok kínálatában bizonyult erősnek.
A magyar főváros is előkelő helyen végzett
Őket követi Zágráb, Strasbourg és Prága,
Budapest pedig a világ hetedik legvonzóbb célpontjaként végzett. Ezzel olyan turisztikailag jelentős világvárosokat előzve meg mint Koppenhága, Róma, Berlin, New York, Zurich, Bécs vagy Párizs.
A karácsonyi vásárok közül az elemzés külön kiemelte a többszörös díjnyertes Advent Bazilikát, ahol 3D-s fényvetítéssel megelevenednek a templom falán a magyar karácsonyi hagyományok, miközben számos finomság közül választhatunk.
Az értékelések alapján a magyar fővárost a felejthetetlen élményt nyújtó karácsonyi vásárok és a visszafogott szállásárak emelték az élmezőnybe. Emellett az, hogy a városnéző túrák gyakran ötvözik a karácsonyi vásárlátogatásokat Budapest egyedi gyógyfürdő-kultúrájával.
Erősség, gyengeség
A felmérés szerint tehát Budapest versenyképes a nemzetközi karácsonyi célpontok között, ideális azoknak a vendégeknek, akik különleges élményekre, atmoszférára, sokszínű programra vágynak. A TOP 10 mezőnyt vizsgálva az látszik, hogy különösen erős a karácsonyi élmények kínálatát illetően, a szállásárakat tekintve pedig kedvezőbb a top 10 átlagánál.
Budapest a PrivacyJournal 2025-ös elemzése szerint az ár–érték arányban és a programok sokszínűségében felülmúlja Berlint, Bécset és Barcelonát, miközben egyedülálló módon ötvözi a karácsonyi vásárok élményét a világhírű fürdőkultúrával. Gyenge pontja a viszonylag magas óradíjas túraár, amely drágább például Prágánál és Nürnbergnél.
A fentiek mellett az is fontos, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Mindezeknek köszönhetően egyes utazásszervezők szerint csaknem 40 százalékkal nőttek a foglalások az idei ünnepi szezonra:
Budapest lett a kontinens menedéke – a turisták a magyar biztonságot keresik
Kiemelkedő számokat produkált az eddigi adatok szerint ősszel a turizmus, amely várhatólag az év utolsó két hónapjában is folytatja majd a töretlen bővülést. Ez annál inkább valószínű, hiszen nem csak a magyarok kelnek útra ilyenkor, a külföldiek is szép számban érkeznek Magyarországra, többségében Budapestre. Sokan kimondottan a karácsonyi vásárokra érkeznek, ahol békében, biztonságban ünnepelhetnek.