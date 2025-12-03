Budapest a világ TOP 10-es listáján, a magyar főváros az egyik legvonzóbb karácsonyi úti cél

A PrivacyJournal a napokban tette közzé új kutatását, amelyben a 2025-ös év legjobb karácsonyi úti céljait rangsorolta a TripAdvisor és a Kayak értékelései alapján. Ötven vizsgált úti cél közül 33-ban találtak karácsonyi programokat, ezek közül rangsorolták a 25 legjobb úti célt, köztük Budapestet is.

Budapest második legrégebbi karácsonyi vására a Vörösmarty téri, amely évente számos külföldi vendéget vonz /Fotó: Ladóczki Balázs

Budapest is bekerült a legvonzóbb karácsonyi úti célok közé

A PrivacyJournal rangsoroláskor figyelembe vette a Tripadvisor valamint a Kayak adatait felhasználva:

a karácsonyi élményt, a vásárokat, hangulatukat, egyediségüket,

nyelvi hozzáférhetőséget, vagyis hány nyelven érhetők el túrák,

az óránkénti túraárat,

valamint a decemberi átlagos éjszakánkénti szállásárat.

Az összesítés alapján Budapest is bekerült a legjobb célpontok közé.

London végzett az első helyen, Amszterdam került a dobogó második fokára, míg Nürnberg a harmadik helyen végzett.

London mellett szólt a legnagyobb túrakínálat, a legstabilabb nemzetközi kereslet, Amszterdam mellett a nyelvi sokszínűség, míg Zágráb a karácsonyi vásárok kínálatában bizonyult erősnek.

Az Advent Bazilika a Szent István téren / Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar főváros is előkelő helyen végzett

Őket követi Zágráb, Strasbourg és Prága,

Budapest pedig a világ hetedik legvonzóbb célpontjaként végzett. Ezzel olyan turisztikailag jelentős világvárosokat előzve meg mint Koppenhága, Róma, Berlin, New York, Zurich, Bécs vagy Párizs.

A karácsonyi vásárok közül az elemzés külön kiemelte a többszörös díjnyertes Advent Bazilikát, ahol 3D-s fényvetítéssel megelevenednek a templom falán a magyar karácsonyi hagyományok, miközben számos finomság közül választhatunk.

Az értékelések alapján a magyar fővárost a felejthetetlen élményt nyújtó karácsonyi vásárok és a visszafogott szállásárak emelték az élmezőnybe. Emellett az, hogy a városnéző túrák gyakran ötvözik a karácsonyi vásárlátogatásokat Budapest egyedi gyógyfürdő-kultúrájával.

Erősség, gyengeség

A felmérés szerint tehát Budapest versenyképes a nemzetközi karácsonyi célpontok között, ideális azoknak a vendégeknek, akik különleges élményekre, atmoszférára, sokszínű programra vágynak. A TOP 10 mezőnyt vizsgálva az látszik, hogy különösen erős a karácsonyi élmények kínálatát illetően, a szállásárakat tekintve pedig kedvezőbb a top 10 átlagánál.