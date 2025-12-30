Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

budapest

Leminősítették Budapestet: pénzügyi válság szélére sodródott a főváros

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hivatalossá vált a főváros leminősítése a hitelminősítő intézet döntése nyomán. A lépésnek valószínűleg komoly pénzügyi hatásai lesznek Budapest gazdálkodására. A város hitelképessége romlott. A pénzügyi elemzések szerint ez a döntés a fejlesztések leállásához és a hitelek drágulásához vezethet. A mindennapi közszolgáltatások finanszírozása is nehezebbé válhat a jövőben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapestmoody ' spénzügyi hatásaifővárosállami számvevőszék

A Moody's legfrissebb minősítésének árnyékában nyugodtan kijelenthető: Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi helyzete 2025 őszére kritikussá vált. Az adósságállomány elérte a 70 milliárd forintot. Erre a tendenciára korábban az Állami Számvevőszék is figyelmeztetett. Az ellenőrző szerv szerint érdemi bevételnövekedés vagy kormányzati megállapodás nélkül 2025 végére fizetésképtelenség fenyegetheti a várost. A pénzügyi nyomás a likviditásra is kedvezőtlen hatással van. A városvezetés folyószámlahitelek igénybevételére kényszerült a működés fenntartása érdekében. Nézzük, hogy milyen hatásai lehetnek a Moody's ítéltének közép- és hosszú távon.

Kérdéses, hogy Budapest elkerülheti-e a totális katasztrófát. A kép illusztráció. / Forrás: Unsplash
Kérdéses, hogy Budapest elkerülheti-e a totális katasztrófát. A kép illusztráció / Forrás: Unsplash

Mi várhat Budapestre?

A mostani leminősítés azonnali következményekkel jár. A legközvetlenebb hatás a forrásbevonás drágulása. A rosszabb besorolás miatt a bankok csak magasabb kamatok mellett nyújtanak hitelt. Egyes pénzintézetek akár teljesen el is zárkózhatnak a finanszírozástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adott esetben ugyanazt a beruházást jelentősen több pénzből kell megvalósítani.

A likviditási kockázat is valós veszéllyé vált.

Nehezebb lehet az átmeneti hitelek felvétele, ami rövid távon fizetési nehézségeket okozhat. Ez érintheti a városi szolgáltatók, például a BKV vagy a közműcégek finanszírozását. Szélsőséges esetben a bérek kifizetése is akadozhat. A pénzszűke miatt a tervezett infrastrukturális projektek és útépítések csúszhatnak. Rosszabb esetben ezek teljesen le is állhatnak. Az uniós pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése szintén nehezebbé válik.

A leminősítés ténye egyértelműen negatív jelzés a piac számára:

  • A befektetők és a beszállítók bizalma csökkenhet. 
  • A partnerek szigorúbb feltételeket szabhatnak, és több fedezetet kérhetnek az ügyletekhez, illetve szorosabb pénzügyi kontrollt alkalmazhatnak a várossal szemben. 
  • A hitelmegállapodásokban pedig automatikus kamatemelések léphetnek életbe.

Ami a legjobban fájhat

A pénzügyi instabilitás hatásait a lakosság is megérezheti. A városvezetés hitelességének romlása mellett a kényszerű takarékoskodás szolgáltatáscsökkentéshez vezethet. Felmerülhet a díjak emelése. A költségvetési hiány rendezése érdekében akár adóemelés is szóba jöhet. A helyzet rendezése hosszú távon is kihívást jelent majd a főváros számára.
 

A kiemelt képek ilusztrációk. / Forrás: AFP PHOTO/Emmanuel Dunand és BKK/Nyirő Simon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!