Leminősítették Budapestet: pénzügyi válság szélére sodródott a főváros

A Moody's legfrissebb minősítésének árnyékában nyugodtan kijelenthető: Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi helyzete 2025 őszére kritikussá vált. Az adósságállomány elérte a 70 milliárd forintot. Erre a tendenciára korábban az Állami Számvevőszék is figyelmeztetett. Az ellenőrző szerv szerint érdemi bevételnövekedés vagy kormányzati megállapodás nélkül 2025 végére fizetésképtelenség fenyegetheti a várost. A pénzügyi nyomás a likviditásra is kedvezőtlen hatással van. A városvezetés folyószámlahitelek igénybevételére kényszerült a működés fenntartása érdekében. Nézzük, hogy milyen hatásai lehetnek a Moody's ítéltének közép- és hosszú távon.

Mi várhat Budapestre?

A mostani leminősítés azonnali következményekkel jár. A legközvetlenebb hatás a forrásbevonás drágulása. A rosszabb besorolás miatt a bankok csak magasabb kamatok mellett nyújtanak hitelt. Egyes pénzintézetek akár teljesen el is zárkózhatnak a finanszírozástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adott esetben ugyanazt a beruházást jelentősen több pénzből kell megvalósítani.

A likviditási kockázat is valós veszéllyé vált.

Nehezebb lehet az átmeneti hitelek felvétele, ami rövid távon fizetési nehézségeket okozhat. Ez érintheti a városi szolgáltatók, például a BKV vagy a közműcégek finanszírozását. Szélsőséges esetben a bérek kifizetése is akadozhat. A pénzszűke miatt a tervezett infrastrukturális projektek és útépítések csúszhatnak. Rosszabb esetben ezek teljesen le is állhatnak. Az uniós pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése szintén nehezebbé válik.

A leminősítés ténye egyértelműen negatív jelzés a piac számára:

A befektetők és a beszállítók bizalma csökkenhet.

A partnerek szigorúbb feltételeket szabhatnak, és több fedezetet kérhetnek az ügyletekhez, illetve szorosabb pénzügyi kontrollt alkalmazhatnak a várossal szemben.

A hitelmegállapodásokban pedig automatikus kamatemelések léphetnek életbe.

Ami a legjobban fájhat

A pénzügyi instabilitás hatásait a lakosság is megérezheti. A városvezetés hitelességének romlása mellett a kényszerű takarékoskodás szolgáltatáscsökkentéshez vezethet. Felmerülhet a díjak emelése. A költségvetési hiány rendezése érdekében akár adóemelés is szóba jöhet. A helyzet rendezése hosszú távon is kihívást jelent majd a főváros számára.



