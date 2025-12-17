Hírlevél
BYD Co

A BYD elérte azt, amitől a világ autógyártói rettegtek

16 perce
Olvasási idő: 5 perc
A BYD jelentős előrehaladást ért el a motorok fejlesztésében. A kínai autógyártó óriásvállalat által szabadalmaztatott innovációk nem csak a tisztán elektromos, hanem a hibrid hajtásláncok számára is komoly előnyt jelenthetnek.
BYD Coelektromos autókmotorkínaiautógyártó

A BYD jelentős technológiai előrelépést tett a változtatható mágneses fluxusú állandómágneses szinkronmotorok fejlesztésében – erre utal, hogy a Kínai Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatala a cég négy, ehhez kapcsolódó szabadalmát is nyilvánosságra hozta. Ezek olyan műszaki megoldásokat ismertetnek, amelyek a rotor mágneses fluxusának szabályozásával széles fordulatszám-tartományban javítják a motor hatásfokát.

The BYD logo is seen at the dealership and showroom. BYD builds its first European passenger car factory in Szeged, Hungary, which underlines its commitment to the European market. This factory produces vehicles for the European market. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
A BYD jelentős technológiai előrelépést tett a motorok fejlesztésében
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A változtatható mágneses fluxusú állandómágneses szinkronmotor, vagyis a VF-PMSM, alapvetően eltér a hagyományos állandómágneses motoroktól. Az e-cars.hu cikke szerint a BYD-szabadalmai konkrét, gyakorlati megvalósításokat mutatnak be a VF-PMSM technológiára. 

Bár a BYD 2025-ben több, elektromos motorokhoz és hajtásrendszerekhez kapcsolódó szabadalmat is közzétett, jelenleg nincs nyilvános információ arról, hogy a VF-PMSM technológia már sorozatgyártásban vagy kísérleti járművekben megjelent volna.

Az elektromos és más új energiás járművek esetében a VF-PMSM technológia nagyobb hatótávot, kiszámíthatóbb energiafelhasználást és hatékonyabb akkumulátorkihasználást kínálhat.

Nagy sebességnél csökkenhetnek az energiaveszteségek, miközben alacsony tempónál megmarad a stabil, erős nyomatékleadás. Ez nemcsak a tisztán elektromos, hanem a hibrid hajtásláncok számára is komoly előnyt jelenthet. A technológia jelentős potenciált hordoz az elektromos hajtástechnológia következő fejlődési lépcsőfokaként.

Három európai üzemet is épít a BYD

A kínai autógyártónak nagyon fontos az európai piac, amelynek egyik felvonásaként a szegedi üzemében 2026 januárban elkezdődhet a próbagyártás, a cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása a jövő év második negyedévében. Ahogy az Origo beszámolt róla, a vállalat európai központja Magyarországon lesz.

A BYD a közelmúltban azt is bejelentette, hogy Törökországban szintén létrehoz egy gyártóbázist (bár ez esetben még csak az előkészületek történtek meg), és egy harmadik gyárat is építenének Európában, amelynek legvalószínűbb helyszíne sajtóértesülések szerint Spanyolország lehet. 

 

 

