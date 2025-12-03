Itt a debreceni CATL nagy bejelentése: elmondták, mikor indul a sorozatgyártás!

Hírlevél

Indulásra kész a CATL debreceni cellagyára, a vállalat az európai ügyfelek igényeihez igazítja gyártását és működését – jelentette be Debrecenben tájékoztatóján a vállalat. A CATL azt is közölte: hamarosan elérkezik a régen várt pillanat, azaz indul a gyártás az óriási üzemben.
Globális beszállítóból kifejezetten európai partnerré válik a CATL, amelyben a debreceni gyár kulcsszerepet kap. A vállalat célja egy okos, skálázható és fenntartható európai gyártóbázis kiépítése Magyarországon. A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 gigawattórás (GWh) kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei, így modern, kiszámítható és biztonságos munkahelyet kínál. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez.

A CATL debreceni gyára 2026 elején indítja a cellagyártást (illusztráció)
A CATL debreceni gyára 2026 elején indítja a cellagyártást (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

CATL: 2026 első felében indul a sorozatgyártás

Mérföldkő következik a CATL Debrecen működésében:

 az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. 

A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is adott tájékoztatást a vállalat.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: 

a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek. 

A beruházást ösztönzi, hogy az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: 

az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

„A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100%-ban lekötötték megrendeléseikkel” – hangsúlyozta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

A CATL Debrecen sajtótájékoztatóján a vállalat vezetői bejelentették, hogy küszöbön áll a cella sorozatgyártás elindítása
A CATL Debrecen sajtótájékoztatóján a vállalat vezetői bejelentették, hogy küszöbön áll a cella sorozatgyártás elindítása
Fotó: Kiszner K

Fókuszban a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás

A CATL Debrecen cellagyárának tervezése során kiemelt cél volt, hogy az üzem a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a legszigorúbb európai szabványoknak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak is teljes mértékben megfeleljen. Ennek kulcseleme egy új, víztakarékos hűtőtechnológia bevezetése, valamint az energiahatékonyság javítását célzó innovatív megoldások alkalmazása.

A CATL Debrecen környezetvédelem iránti elkötelezettségét tovább erősítette az idén októberben megszerzett ISO 14001 tanúsítvány, amely bizonyítja, a vállalatnál egy nemzetközileg elismert környezetirányítási rendszer működik.

A karbonsemlegességi célok elérése érdekében a CATL megújuló forrásokból származó villamosenergia felhasználását, valamint saját napenergia-kapacitás kiépítését tervezi. A fenntarthatósági törekvéseinek részeként idén ősszel a CATL akkumulátorgyárának közelében is megkezdődött a zöldítés.

A vállalat több mint két éve kezdett toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt.

A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok kiemelkedő eredményeket hoztak:

  • Debrecenből, valamint
  • a vármegyeszékhely tágabb régiójából sikeresen töltötték fel a nyitott pozíciók kétharmadát.

Nemzetközi ESG-stratégiájával összhangban a CATL elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, és célja, hogy tovább erősítse jelenlétét Debrecen és térségének közösségi életében jelezte a vállalat.

A CATL debreceni beruházása Magyarország történetének egyik legnagyobb beruházása, amennyiben a teljes gyártókapacitással megindul a termelés, úgy az jelentékeny hatást gyakorolhat a GDP növekedésére is. Erről az Origo cikkét itt találja.

 

