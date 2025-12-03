Itt a debreceni CATL nagy bejelentése: elmondták, mikor indul a sorozatgyártás!

Globális beszállítóból kifejezetten európai partnerré válik a CATL, amelyben a debreceni gyár kulcsszerepet kap. A vállalat célja egy okos, skálázható és fenntartható európai gyártóbázis kiépítése Magyarországon. A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 gigawattórás (GWh) kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei, így modern, kiszámítható és biztonságos munkahelyet kínál. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez.

A CATL debreceni gyára 2026 elején indítja a cellagyártást (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

CATL: 2026 első felében indul a sorozatgyártás

Mérföldkő következik a CATL Debrecen működésében:

az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben.

A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is – adott tájékoztatást a vállalat.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben:

a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek.

A beruházást ösztönzi, hogy az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában:

az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

„A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100%-ban lekötötték megrendeléseikkel” – hangsúlyozta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.