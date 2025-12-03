Itt a debreceni CATL nagy bejelentése: elmondták, mikor indul a sorozatgyártás!

Globális beszállítóból kifejezetten európai partnerré válik a CATL, amelyben a debreceni gyár kulcsszerepet kap. A vállalat célja egy okos, skálázható és fenntartható európai gyártóbázis kiépítése Magyarországon. A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 gigawattórás (GWh) kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei, így modern, kiszámítható és biztonságos munkahelyet kínál. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez.
CATL: 2026 első felében indul a sorozatgyártás
Mérföldkő következik a CATL Debrecen működésében:
az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben.
A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is – adott tájékoztatást a vállalat.
A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben:
a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek.
A beruházást ösztönzi, hogy az európai autóipar egyre növekvő keresletet támaszt a nagy teljesítményű, biztonságos gépjármű-akkumulátorok iránt.
A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában:
az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.
„A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100%-ban lekötötték megrendeléseikkel” – hangsúlyozta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.
A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.
Fókuszban a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás
A CATL Debrecen cellagyárának tervezése során kiemelt cél volt, hogy az üzem a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a legszigorúbb európai szabványoknak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak is teljes mértékben megfeleljen. Ennek kulcseleme egy új, víztakarékos hűtőtechnológia bevezetése, valamint az energiahatékonyság javítását célzó innovatív megoldások alkalmazása.
A CATL Debrecen környezetvédelem iránti elkötelezettségét tovább erősítette az idén októberben megszerzett ISO 14001 tanúsítvány, amely bizonyítja, a vállalatnál egy nemzetközileg elismert környezetirányítási rendszer működik.
A karbonsemlegességi célok elérése érdekében a CATL megújuló forrásokból származó villamosenergia felhasználását, valamint saját napenergia-kapacitás kiépítését tervezi. A fenntarthatósági törekvéseinek részeként idén ősszel a CATL akkumulátorgyárának közelében is megkezdődött a zöldítés.
A vállalat több mint két éve kezdett toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt.
A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok kiemelkedő eredményeket hoztak:
- Debrecenből, valamint
- a vármegyeszékhely tágabb régiójából sikeresen töltötték fel a nyitott pozíciók kétharmadát.
Nemzetközi ESG-stratégiájával összhangban a CATL elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, és célja, hogy tovább erősítse jelenlétét Debrecen és térségének közösségi életében – jelezte a vállalat.
