Itt a nagy bejelentés: lesz elég víz Debrecenben! Kiterjedt vízgyűrű öleli majd körül a várost

Hatalmas fejlesztést jelent a Debrecent érintő Civaqua második üteme, amely egy 40 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával jövőre folytatódhat. Ennek révén lehetővé válik, hogy a Keleti-főcsatorna vizét Debrecen északi és keleti területeire is eljuttassák. V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára és Papp László, Debrecen polgármestere ismertették a beruházás részleteit.
A Civaqua második ütemének fejlesztési irányai
Ehhez meg kell építeni egy 13,5 kilométer hosszú gravitációs vezetékrendszert, amely a vizet a 2023-ban megépült magasponti kiegyenlítő tározótól Debrecen-Pallag térségébe, a Pallagi-csatornába juttatja. A program megvalósulásával az ország első természetvédelmi területére, a Nagyerdőre juthat víz, valamint a város melletti tavakba, így a Vekeribe, az Erdőspusztai-tavakhoz és a Fancsikai-tározóhoz.
Mivel magasabb területre kell a vizet eljuttatni, a városnak van egy megállapodása a kormánnyal, ami hálózatfejlesztést irányoz elő a TIVIZIG és az OPUS TITÁSZ beruházásában; egy napelempark is részét képezi a távlati terveknek, erre kormánydöntés született, amelynek összege 3,575 milliárd forint.
A jövő héten ülésező városi közgyűlés dönt arról, hogy beadja-e a pályázatát egy 5 milliárd forintos fejlesztésre Civaqua Plusz néven, KEHOP Plusz pályázat keretében. A projekt konkrét célja, hogy a települések kezeljék a vízgazdálkodási kihívásokat, mint az egyenetlen csapadékeloszlás, a hirtelen lezúduló esők okozta károk, vagy aszály idején a vízhiány. Ebben a projektben valósulhatna meg a Vekeri-tó rehabilitációja és a Tócóvölgyi Ökopark is.
A Civaqua Plusz megvalósulása városszerte segítheti majd a csapadékvíz helyben tartását, a termálvizek újrahasznosítását és a klímaváltozás hatásainak mérséklését.
A Civaqua II.-vel együtt Debrecen körül tavakból és csatornákból álló „vízgyűrűt” alakít majd ki.
Ez utóbbinak a megvalósulásáról jövőre születhet döntés, de mindkét projekt, vagyis a Civaqua második üteme és a Civaqua Plusz is 2029 decemberéig be kell, hogy fejeződjön.
A Civaqua-program egy 40 évvel ezelőtti vízügyi fejlesztés továbbgondolása. Az 1976-os terveket a 2000-es években porolták le, és dolgozták ki részletesen a Civaqua mai változatát. A projekt lényege, hogy a Civaqua segítségével a Keleti-főcsatornából szállítják el a Tisza vizét egy földalatti vezetéken keresztül egészen Debrecenig.
A Civaqua-program második üteméhez a finanszírozást a most aláírt támogatási szerződés egy 2024-ben született kormányhatározat alapján biztosítja.