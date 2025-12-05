Ismét leállt a fél internet a Cloudflare hibája miatt: jelentős károkat okozhat

Újra bénító üzemzavarra ébredt a világ azon része, akik a Cloudflare hálózati szolgáltató által működtetett weboldalt próbált eléri. A probléma reggel magyar idő szerint 10 óra körül jelentkezett, és pillanatok alatt megbénította az online világ jelentős részét. Olyan népszerű platformok váltak használhatatlanná, mint a Zoom és a LinkedIn. A bevásárlóoldalak sem úszták meg: a JustEat, az Etsy és a Vinted felhasználói is hibaüzenetekkel találták szembe magukat. A hiba néhány külföldi híroldalt is érintette, a Politico és az Axios is elérhetetlenné vált.

Hibaüzenet egy a Cloudflare rendszerén működő weblapról /Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Ha borul a Cloudflare, vele borul a fél internet is

A november 18-i, nagyobb léptékű leálláshoz hasonló, a magyar online médiafelületeket problémáról egyelőre nem tudunk beszámolni. A Cloudflare kulcsfontosságú szereplője az internet működésének. Rendszere mintegy 13 ezer hálózatot köt össze, és a weboldalak közel 20 százaléka használja szolgáltatásait valamilyen formában. Így amikor a Cloudflare „megbotlik", azt az egész internet megérzi. A DownDetector oldalán jól megfigyelhető, hogy mikor történt a mai incidens.

A Cloudflare technológiai igazgatója, Dane Knecht az X-en próbálta nyugtatni a kedélyeket. Bejegyzése szerint nem külső támadás történt, hanem egy belső hiba okozta a bajt:

A kiváltó ok néhány naplózási funkció letiltása volt, amivel az e heti React sebezhetőséget próbáltuk enyhíteni

– írta.

A bocsánatkérés azonban nem sokat segít. A leállás ugyanis nem elég, hogy kellemetlenségeket okoz, de rendkívül költséges is. A mostani leállás okozta pontos anyagi kárt még korai lenne megbecsülni, a korábbi hasonló esetekből kiindulva dollármilliárdokról beszélhetünk. A november 18-i, hasonló mértékű leálláskor a becslések szerint a Cloudflare részvényárfolyama azonnal zuhanni kezdett, a cég piaci értéke alig néhány óra alatt közel 2 milliárd dollárral csökkent.

Iparági elemzések szerint a technológiától függő közepes vagy annál nagyobb amerikai vállalatoknál egy óra leállás átlagosan 300 000 dollár bevételkiesést jelent.

A Cloudflare-nek több mint 300 000 ügyfele van, köztük a ChatGPT mögött álló OpenAI is. Könnyen belátható, hogy az eredmény már csak erre az egyetlen eseményre is tízmilliós nagyságrendű összeget mutat, persze dollárban. Arra pedig, hogy a kiesés ügyféloldalon mekkora pénzügyi veszteséget jelenthet, csak megközelítő számításaink vannak. Egyes becslések szerint a kiesés globálisan 5-15 milliárd dollár veszteséget okozott óránként.