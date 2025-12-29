Hatalmas botrány söpör végig a világ tőzsdéin, rengeteg embert vertek át szélhámosok

„Zéró toleranciát tanúsítunk a visszaélésekkel szemben, és továbbra is együttműködünk a bűnüldöző szervekkel a bűnelkövetők bíróság elé állítása érdekében” – írta Armstrong, a Coinbase vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében. Sőt, arra is utalást tett, hogy további esetekre is fény derülhet.

A Coinbase 70 ezer ügyfelének érzékeny adatait szerezték meg kiberbűnözők

Fotó: Sutterstock

Egy évvel ezelőtt robbant ki a Coinbase-ügy

Az ügy még 2024 decemberében kezdődött. Bűnözők a Coinbase több munkatársát is lefizethették, hogy hozzáférjenek a belső rendszerekhez, és bizalmas felhasználói információkat, beleértve neveket, címeket, telefonszámokat és személyazonosító okmányadatokat, vagyis érzékeny ügyféladatokat szerezzenek meg. A nyomozás során kiderült, hogy közel 70 ezer felhasználó adatai kerülhettek a birtokukba.

A Yahoo! Finance szerint

a kiberbűnözők később 20 millió dollárt követeltek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat.

Ezt a Coinbase nem volt hajlandó kifizetni, helyette ennek a kétszeresét kínálta fel nyomravezetői díjként azoknak, aki hasznos információval tudnak szolgálni a bűnelkövetők kilétére vonatkozóan.

A Fortune későbbi vizsgálata szerint az ügy a TaskUs, egy Indiában működő texasi székhelyű cég ügyfélszolgálati munkatársaihoz volt köthető. Két olyan alkalmazottat azonosítottak, akiket valószínűleg egy kiterjedt bűnözői akció keretében toboroztak, amely a Coinbase-hez kapcsolódó más szolgáltatókat is célba vett. Egyiküket letartóztatták, de a folyamatban lévő ügyről az indiai hatóságok nem adtak ki további információkat.

A társaság második negyedéves eredménybeszámolója szerint 307 millió dolláros költsége keletkezett a jogsértés miatt, ami a rendszer biztonságának fejlesztését és az érintett ügyfeleknek járó kártérítéseket fedezte. A vállalattal szemben a részvényesek csoportos keresetet is indítottak, mivel szerintük a Coinbase nem hozta nyilvánosságra időben a jogsértést.

Amerikában is lelepleztek egy kiberbűnözőt

Az Indiában történt letartóztatást megelőzően néhány nappal az Egyesült Államokban a hivatalos szervek

egy brooklyni lakost vádoltak meg egy önálló adathalász rendszer működtetésével, amely állítólag 16 millió dollárt lopott el körülbelül 100 Coinbase felhasználótól.

A brooklyni kerületi ügyészség szerint Ronald Spektor Coinbase-alkalmazottnak adta ki magát, és azzal kereste meg a felhasználókat, hogy pénzeszközeik közvetlen veszélyben vannak, és arra ösztökélte őket, hogy utaljanak át kriptovalutákat az általa ellenőrzött tárcákba.