Nemcsak a nyugati árakhoz képest, régiós szinten is olcsóbb Magyarországon az üzemanyag

A kormány megvédi a magyar családokat a magas energiaáraktól. Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logika mentén gondolkodik, ennek része az is, hogy Magyarországnak egyik napról a másikra át kellene alakítania energiaellátásának szerkezetét. Ez a magyar családok számára drasztikus, akár 1000 forintos üzemanyagárakat jelentene – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), pénteken.

A régióban a magyar családok fizetnek a legkevesebbet az üzemanyagért. / Fotó: Takács József

Cél a megfizethető üzemanyagár minden család számára

Mint írják: a kormány nem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók árát a magyar emberek fizessék meg. Ezért amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van addig hazánk energiaellátása biztosított és minden magyar család megfizethető áron juthat üzemanyaghoz.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait idézve a nemzetgazdasági tárca kifejti: Magyarországon az üzemanyagárak novemberben is kedvezőbben alakultak a szomszédos országok átlagánál. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése alapján a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, ami 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál – így

a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest

– fűzik hozzá.

A kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot. Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért a szomszédos országok lakosságához képest. A kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésre – zárul a közlemény.

Hetek óta csökkenő pályán a benzin és dízel ára

A két fő üzemanyag ára pedig már hetek óta csökkenő tendenciát mutat, ami a forint erősödésével és a világpiaci tendenciákkal függ össze, főként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalásokkal, mivel többek között e hír nyomán is csökkent a nyersolaj ára a nemzetközi piacon.