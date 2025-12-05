Hírlevél
Nemcsak a nyugati árakhoz képest, régiós szinten is olcsóbb Magyarországon az üzemanyag

Tegnap, 11:05
Olvasási idő: 5 perc
Novemberben is kevesebbe került a benzin és gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, mint a környező országokban. A cél továbbra is az, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.
A kormány megvédi a magyar családokat a magas energiaáraktól. Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logika mentén gondolkodik, ennek része az is, hogy Magyarországnak egyik napról a másikra át kellene alakítania energiaellátásának szerkezetét. Ez a magyar családok számára drasztikus, akár 1000 forintos üzemanyagárakat jelentene – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), pénteken. 

20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM, család
A régióban a magyar családok fizetnek a legkevesebbet az üzemanyagért. / Fotó: Takács József

Cél a megfizethető üzemanyagár minden család számára

Mint írják: a kormány nem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók árát a magyar emberek fizessék meg. Ezért amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van addig hazánk energiaellátása biztosított és minden magyar család megfizethető áron juthat üzemanyaghoz.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait idézve a nemzetgazdasági tárca kifejti: Magyarországon az üzemanyagárak novemberben is kedvezőbben alakultak a szomszédos országok átlagánál. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése alapján a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, ami 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál – így 

a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest

– fűzik hozzá.

A kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot. Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért a szomszédos országok lakosságához képest. A kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésre – zárul a közlemény.

Hetek óta csökkenő pályán a benzin és dízel ára

A két fő üzemanyag ára pedig már hetek óta csökkenő tendenciát mutat, ami a forint erősödésével és a világpiaci tendenciákkal függ össze, főként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalásokkal, mivel többek között e hír nyomán is csökkent a nyersolaj ára a nemzetközi piacon.

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Így a ma aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén – írta a Holtankoljak.hu.

2025.12.05-ei átlagárak:

95-ös benzin: 569 Ft/liter

Gázolaj: 579 Ft/liter 

 

