Büntetéssel érne fel a gyermekeket nevelők számára a Tisza családoknak szánt adórendszere

Valóságos arculcsapással érne fel a gyermeket nevelő szülők számára, ha a Tisza Párt bevezetné a szakértői köntösbe bújtatott baloldali megszorítócsomagjában felvázolt intézkedéseket. Az iromány részletes elemzése alapján a jelenlegi, Európában is egyedülálló családtámogatási rendszer helyett egy olyan struktúrát vezetnének be, amellyel a családok jelentősen rosszabbul járnának.

Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtja végre a magyar kormány. / Fotó: Unsplash

A Tisza Párt jelentősen leszűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét

A Tisza megszorítócsomagja úgynevezett adóalap-kedvezményt adna a szülőknek, mely alapján

egy gyermek után havi 100 ezer,

kettő után 200 ezer,

a nagycsaládosoknál 330 ezer

forint járna gyermekenként.

Azonban ebből a kedvezményből nem mindenki részesülne. Csak az kapná meg a teljes összeget, aki 5 millió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény 70 százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével. Jól látható, hogy ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a jelenlegi családközpontú adórendszer kínál.

Még nagyobb a kontraszt a Tisza tervei és a jelenlegi rendszer között, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a családi kedvezmény megduplázása éppen most zajlik: júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra ugranak egy szintet. A mostani adóalap-kedvezmény az év elejétől

egy gyermeknél 133 ezer,

kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,

többnél gyermekenként 440 ezer forint.

Mivel a mai rendszer átlátható, így könnyen kiszámolható, hogy ez mennyit jelent.

Egy gyermeknél januártól havi 20 ezer, kettőnél összesen 80 ezer, háromnál 198 ezer forint a tényleges adócsökkentés. A ma érvényes kedvezmények ugyanígy 15 ezer, 60 ezer és 148 500 forint.

Ez mind a családoknál marad kedvezmény formájában. A gyermeknevelést támogató szja-rendszer 2011-es bevezetése után a levonás lehetőségét viszonylag hamar, már 2014-ben kiterjesztették a járulékokra is. Erre azért volt szükség, mert az alacsonyabb keresetűek közül sokan azért nem tudták igénybe venni a kedvezményt teljes egészében, mert egyszerűen nem volt annyi személyi jövedelemadójuk. Azóta a munkavállalói járulékot, mai nevén társadalombiztosítási járulékot is lehet csökkenteni azzal az összeggel, amely az szja lenullázása után még a kedvezményből megmarad. Ezt az alacsonyabb fizetéssel rendelkezőket segítő lehetőséget vezetné ki a baloldali megszorítócsomag, ugyanis mint azt cikksorozatunk előző részében megírtuk: a Tisza Párt magánosítaná a társadalombiztosítást is.