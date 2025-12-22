Másodszor is megérkezik a családi pótlék decemberben, mutatjuk, mikor

A családi pótlék 2025 decemberében rendhagyó módon alakul, ami sok kisgyermekes család számára hozhat megkönnyebbülést az ünnepek előtt.

Kétszer érkezik decemberben a családi pótlék

Ekkor érkezik másodszor a családi pótlék decemberben

A Magyar Államkincstár legfrissebb közlése szerint a november hónapra járó családi pótlékot az érintettek már december elején megkapták, azonban december 22-én újabb utalás történik. Ez az összeg már a január elején esedékes ellátást előlegezi meg, így fontos tudni: január első napjaiban nem lesz újabb kifizetés.

A családtámogatási ellátásokat általában a hónap első munkanapjaiban indítja el a kifizető szerv. Évek óta bevett gyakorlat azonban, hogy augusztusban – az iskolakezdés előtt –, valamint decemberben eltérnek a megszokott rendtől. Az előrehozott utalás célja, hogy az érintettek időben hozzájussanak a pénzhez a kiemelten költséges időszakokban – írja a Szóljon.hu.

A december 22-i utalás nem kizárólag a családi pótlékot érinti. Ugyanezen a napon érkezik meg több más ellátás is, többek között:

a gyermekgondozást segítő ellátás,

a gyermeknevelési támogatás,

a fogyatékossági támogatás,

valamint a vakok személyi járadéka.

Akik bankszámlára kapják az összeget, azoknál az utalás jellemzően pontosan megérkezik. Postai kézbesítés esetén néhány napos csúszás előfordulhat.

A családi pótlék összege továbbra is a gyermekek számától és a családi helyzettől függ. Az alapösszegek a gyermekek száma alapján (gyermekenként) 12.200, 13.300, illetve 16.000 forint.

Emellett január elején kaphatják kézhez a kisgyermeket nevelő családok a Csecsemőgondozási és a Gyermekgondozási díjat – erről ebben a cikkünkben írtunk.