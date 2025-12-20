Vigyázat! – Csomagküldők és egy hazai nagy bank nevével élnek vissza az online csalók

Az OTP figyelmeztetést közölt, hogy bűnözők a csomagküldők nevével visszaélve próbálják megtéveszteni a gyanútlan fogyasztókat. Az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, ezért az OTP tájékoztatást adott ki a leggyakoribb visszaélésekről és arról, hogy mire érdemes figyelni, ha online vásárolunk.

Online csalás áldozata lehet, aki nem elég körültekintően jár el. / Fotó: Shutterstock

Csalás áldozatává válhatunk, ha megadjuk az adatainkat

A hitelintézet közlése szerint a futárcégek nevében küldött üzenetekben azzal próbálják megtéveszteni a vásárlókat, hogy csak akkor vehetik át a csomagot, ha egy linkre kattintva megadják a bankkártyaadataikat. Ilyenkor a bankok nevével is visszaélnek, és egy hamis fizetési oldalra irányítanak.

Az OTP közleményében aláhúzza, ilyen esetekben soha ne adjuk meg az adatainkat, ne is kattintsunk a gyanús linkre. A csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket pedig kizárólag a hivatalos applikációban vagy weboldalon intézzék a vásárlók.

A tájékoztatás szerint célszerű ellenőrizni azt is, hogy a hivatkozás „https://”-sel kezdődik-e, illetve látszik-e a biztonságos webhelyre utaló lakat ikon. De hasznos lehet még

napi kártyalimitet is beállítani,

valamint értesítéseket kérni a banki alkalmazásban az esetleges pénzmozgásokról.

Szintén mindig ellenőrizni kell, mihez adunk hozzájárulást a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során – zárul a kommüniké.