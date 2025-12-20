Hírlevél
Vigyázat! – Csomagküldők és egy hazai nagy bank nevével élnek vissza az online csalók

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
A csomagküldő szolgálatok nevével visszaélő bűnözők átveréseire figyelmeztet az OTP. Az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, ezért a bank szerint különösen fontos, hogy körültekintően járjunk el.
online vásárlásOTPátverés

Az OTP figyelmeztetést közölt, hogy bűnözők a csomagküldők nevével visszaélve próbálják megtéveszteni a gyanútlan fogyasztókat. Az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, ezért az OTP tájékoztatást adott ki a leggyakoribb visszaélésekről és arról, hogy mire érdemes figyelni, ha online vásárolunk.

Adathalászat, online csalás
Online csalás áldozata lehet, aki nem elég körültekintően jár el. / Fotó:  Shutterstock

Csalás áldozatává válhatunk, ha megadjuk az adatainkat

A hitelintézet közlése szerint a futárcégek nevében küldött üzenetekben azzal próbálják megtéveszteni a vásárlókat, hogy csak akkor vehetik át a csomagot, ha egy linkre kattintva megadják a bankkártyaadataikat. Ilyenkor a bankok nevével is visszaélnek, és egy hamis fizetési oldalra irányítanak.

Az OTP közleményében aláhúzza, ilyen esetekben soha ne adjuk meg az adatainkat, ne is kattintsunk a gyanús linkre. A csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket pedig kizárólag a hivatalos applikációban vagy weboldalon intézzék a vásárlók.

A tájékoztatás szerint célszerű ellenőrizni azt is, hogy a hivatkozás „https://”-sel kezdődik-e, illetve látszik-e a biztonságos webhelyre utaló lakat ikon. De hasznos lehet még 

  • napi kártyalimitet is beállítani, 
  • valamint értesítéseket kérni a banki alkalmazásban az esetleges pénzmozgásokról. 

Szintén mindig ellenőrizni kell, mihez adunk hozzájárulást a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során – zárul a kommüniké.

 

